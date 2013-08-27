Тягач повредил путепровод на Салаирском тракте

В настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС. Движение под путепроводом ограничено в обоих направлениях. Для проведения экспертизы выехали сотрудники мостоотряда. После ее проведения будет решаться вопрос о возможном закрытии движения через путепровод. Транспортных заторов на данном участке дороги нет, движение идет в рабочем режиме.