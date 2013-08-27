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Тягач повредил путепровод на Салаирском тракте

27 августа 2013, 14:40
В Тюмени закрыто движение транспорта под путепроводом транспортной развязки на пересечении Салаирского тракта и объездной дороги.
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Тюмень

Здесь произошло частичное разрушение мостового сооружения: повреждены 3 балки мостового пролета. «Тягач с экскаватором, проезжая под развязкой, задел перекрытие, часть бетонной кладки и кирпичей обрушились. Возможно, пошли трещины по самому путепроводу», — сообщают в пресс-службе ГИБДД.

В настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС. Движение под путепроводом ограничено в обоих направлениях. Для проведения экспертизы выехали сотрудники мостоотряда. После ее проведения будет решаться вопрос о возможном закрытии движения через путепровод. Транспортных заторов на данном участке дороги нет, движение идет в рабочем режиме.

Водитель грузовика с места происшествия уехал. Наряд ДПС ГИБДД оперативно обнаружил автомобиль, повредивший инженерную конструкцию, и задержал его водителя. Как пояснил сам водитель тягача MAN, перевозившего на полуприцепе тяжелый экскаватор Volvo, повреждения он посчитал незначительными, поэтому и покинул место аварии.

Фото с сайта maps.yandex.ru

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