Тягач повредил путепровод на Салаирском тракте

Здесь произошло частичное разрушение мостового сооружения: повреждены 3 балки мостового пролета. «Тягач с экскаватором, проезжая под развязкой, задел перекрытие, часть бетонной кладки и кирпичей обрушились. Возможно, пошли трещины по самому путепроводу», — сообщают в пресс-службе ГИБДД.
В настоящее время на месте происшествия работают наряды ДПС. Движение под путепроводом ограничено в обоих направлениях. Для проведения экспертизы выехали сотрудники мостоотряда. После ее проведения будет решаться вопрос о возможном закрытии движения через путепровод. Транспортных заторов на данном участке дороги нет, движение идет в рабочем режиме.
Водитель грузовика с места происшествия уехал. Наряд ДПС ГИБДД оперативно обнаружил автомобиль, повредивший инженерную конструкцию, и задержал его водителя. Как пояснил сам водитель тягача MAN, перевозившего на полуприцепе тяжелый экскаватор Volvo, повреждения он посчитал незначительными, поэтому и покинул место аварии.
Фото с сайта maps.yandex.ru