Студии би-боинга, аквариумного рыбоводства и картинга открывают двери

Ставший уже традиционным, первый праздник нового учебного года стартует в 16 часов, когда начнет свою работу выставка «Растем. Творим. Мечтаем». В этот день юные тюменцы и их родители смогут знакомиться с преподавателями, будущими старшими товарищами и выбирать себе увлечение по душе, записываться в творческие коллективы и студии «ОЦДОДиМ».