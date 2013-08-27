Студии би-боинга, аквариумного рыбоводства и картинга открывают двери

Первого сентября во Дворце искусств «Пионер» состоится традиционный праздник День открытых дверей. «Областной центр дополнительного образования детей и молодёжи» распахнет свои двери для сотен мальчишек и девчонок, а так же их родителей, жаждущих творчества, обучения, а также новых и интересных знакомств.
Ставший уже традиционным, первый праздник нового учебного года стартует в 16 часов, когда начнет свою работу выставка «Растем. Творим. Мечтаем». В этот день юные тюменцы и их родители смогут знакомиться с преподавателями, будущими старшими товарищами и выбирать себе увлечение по душе, записываться в творческие коллективы и студии «ОЦДОДиМ».
На выбор ребят будут представлены объединения и студии всех направлений работы одного из крупнейших в регионе центра дополнительного образования детей и молодежи. Ежегодно набор воспитанников проводится по восьми направлениям:
— Спортивно-техническое (авто- и авиамоделирование, судомоделирование, картинг…);
— Физкультурно-спортивное (спортивные танцы, шахматы, пожарно-прикладной спорт, школа би-боинга, хип-хоп студия…);
— Эколого-биологическое (экологический туризм, аквариумное рыбоводство…);
— Военно-патриотическое (областной поисковый центр, отделение специальной и прикладной подготовки);
— Художественно-эстетическое (танцевальные, вокальные, театральные студии, изобразительное и прикладное искусство, подготовительное отделение «Академия дошкольника»);
— Социально-педагогическое (детские и молодежные общественные организации, областная детская телевизионная студия);
— Туристско-краеведческое (туризм, спортивное ориентирование);
— Естественнонаучное (основы геологии).
В завершение праздника гости смогут окунуться в мир чудес и необычных приключений, посмотрев театрализованный концерт «Где водятся волшебники?»