Сотрудник колонии поставлял заключенному сотовые телефоны

Следствием установлено, что весной 2011 года заключенный, приговоренный к 25 годам заключения за двойное убийство и разбой, попросил сотрудника колонии Агаева проносить на территорию колонии запрещенные предметы, в том числе сотовые телефоны, которые осужденным запрещено иметь при себе. Агаев, движимый корыстными мотивами, согласился. В разное время он передал заключенному два сотовых телефона, два зарядных устройства и две сим-карты. За это осужденный организовал бесплатную балансировку колес автомобиля BМW 525, принадлежащего Агаеву, и приобретение ему на безвозмездной основе форменного обмундирования.
В апреле 2013 года заключенный написал явку с повинной и рассказал о злоупотреблениях сотрудника колонии. В связи с чем 23 апреля Калининский районный суд города Тюмени по ходатайству следователя временно отстранил Агаева от должности.
Прокуратура Калининского округа г. Тюмени по данному уголовному делу обвинительное заключение утвердила и направила материалы дела в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет, информирует прокуратура Калининского округа города.