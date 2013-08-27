Сотрудник колонии поставлял заключенному сотовые телефоны

Следствием установлено, что весной 2011 года заключенный, приговоренный к 25 годам заключения за двойное убийство и разбой, попросил сотрудника колонии Агаева проносить на территорию колонии запрещенные предметы, в том числе сотовые телефоны, которые осужденным запрещено иметь при себе. Агаев, движимый корыстными мотивами, согласился. В разное время он передал заключенному два сотовых телефона, два зарядных устройства и две сим-карты. За это осужденный организовал бесплатную балансировку колес автомобиля BМW 525, принадлежащего Агаеву, и приобретение ему на безвозмездной основе форменного обмундирования.