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«Семерка», пробив ограждение, вылетела с моста

27 августа 2013, 11:43
В минувшие сутки в 11 дорожных авариях, произошедших в Тюменской области, пострадали 14 человек.
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Тюмень

Около восьми часов утра на пешеходном переходе на улице Герцена автомобилем Toyota был сбит пешеход. 21-летний молодой человек, переходивший дорогу, получил травму головы, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Водители двух «Лад», «Гранты» и «14-й», не поделили дорогу на перекрестке улиц Свободы и Ирбитской около двух часов дня. Один из водителей нарушил очередность проезда перекрестка. В результате происшествия черепно-мозговую травму и ушиб спины получил 26-летний молодой человек.

Автомобиль Daewoo и скутер столкнулись в половине шестого часа вечера на пересечении улиц Магнитогорской и Горпищекомбинатовской. По предварительным данным, водитель автомобиля, стаж которого всего 1 год, не предоставил преимущество скутеру при проезде перекрестка. В результате происшествия 30-летний мужчина, ехавший на скутере, получил травмы головы и позвоночника.

Около восьми часов вечера на улице Республики, у дома № 225, мотоциклом Honda сбит ребенок. По предварительным данным, 8-летний мальчик переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия школьник получил черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

В Ишиме на перекрестке улиц Большой Садовой и Фрунзе столкнулись Mazda и Opel. По предварительным данным 40-летняя женщина, управлявшая «Маздой» нарушила очередность проезда перекрестка. Сама начинающая водительница (ее стаж управления автомобилем — 1 год) и пострадала, получив травмы грудной клетки и бедра.

На 9 километре автодороги Заводоуковск — Упорово столкнулись «Лада» 12-й модели и «УАЗ». 33-летний водитель «Лады» не выдержал дистанцию и «догнал» сзади ульяновский внедорожник, водитель которого снизил скорость и совершал левый поворот. Стаж водителя легковушки — 1 год. В результате происшествия пострадал он сам, получив травму головы, а также 60-летний водитель и 26-летний пассажир «УАЗа», у них ушибы позвоночника.

Еще один начинающий 19-летний водитель, не справился с управлением около семи часов вечера на 28 километре автодороги Ялуторовск — Ярково. Его «семерка» пробила металлическое ограждение моста через реку Помоир и перевернулась. В происшествии пострадал сам новичок, а также его 21-летний пассажир. У молодых людей травмы внутренних органов, резаные раны и ушибы.

Фото пресс-службы Управление ГИБДД Тюменской области

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