«Семерка», пробив ограждение, вылетела с моста

Еще один начинающий 19-летний водитель, не справился с управлением около семи часов вечера на 28 километре автодороги Ялуторовск — Ярково. Его «семерка» пробила металлическое ограждение моста через реку Помоир и перевернулась. В происшествии пострадал сам новичок, а также его 21-летний пассажир. У молодых людей травмы внутренних органов, резаные раны и ушибы.