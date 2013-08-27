Самовывоз из Москвы доступен каждому тюменцу

В основном, клиенты «СкладреС» заказывают в Москве электронику — мобильники, смартфоны и компьютеры, девушки — свадебные платья и праздничную одежду, оригинальную косметику. У мужчин в приоритете снасти для рыбалки и охоты, выбор которых в Москве огромен. При этом компания занимается не только мелкими товарами: она отправляет квадроциклы и газонокосилки, автоприцепы и комплекты зимней и летней резины, мебель, сантехнику и прочее — всё, на что есть спрос, и что она может отправить дешевле, чем продавцы. " Дело в том, что «Складрес» не привязан к какой-либо одной транспортной компании, — рассказывает Михаил, — мы не навязываем вам «своих» фирм, а отправляем любой компанией, которой захотите. Вы можете выбрать из списка на нашем сайте, а можете указать свою — мы одинаково аккуратно передадим ваши покупки для отправки».