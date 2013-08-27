Самовывоз из Москвы доступен каждому тюменцу

В том, что покупать в интернет-магазинах выгодно, уже не сомневается никто. Конечно, шопинг вживую никто не отменял, но что мешает нам выбрать вещь в магазине и заказать такую же намного дешевле в Москве?
Нередко нам приходилось слышать от московского продавца: «Только самовывоз!», и мы смиренно покупали такой же товар поближе к дому, расстраиваясь разнице в цене. Теперь такой проблемы нет. «СкладреС» поможет, если у столичного продавца нет такой услуги, как доставка, либо она обходится слишком дорого. Компания купит в московском магазине то, о чем вы мечтали, либо получит заказанную вами вещь, а затем упакует и перешлет в Тюмень.
Если вы покупаете товары сразу в нескольких магазинах и хотите собрать их в одну посылку, рекомендуем обратиться в «СкладреС». Это особенно нужно, когда вы, например, делаете дома ремонт или собираете детей к новому учебному году. Благодаря услуге, оказанной компанией, вам не придется беспрерывно получать заказы, встречать курьеров, ездить на почту, а главное — удастся значительно сэкономить.
Решили купить автомобиль в Москве? Вы можете положиться на компанию «СкладреС», потому что она разработала новую услугу: выбранную вами машину осмотрит и оценит не просто курьер, а квалифицированный автоэксперт. А вы сэкономите на сопутствующих расходах и отправитесь в столицу, уже точно понимая какой автомобиль вас ждёт, без сюрпризов.
«Эксперт на месте делает грамотное независимое заключение по ряду категорий: внешний вид каждой детали и всего авто в целом; необходимость и целесообразность ремонта/замены деталей. Наш человек проверяет абсолютно всё, даже лампочки в салоне!», — рассказывает основатель компании Михаил Кузнецов.
В основном, клиенты «СкладреС» заказывают в Москве электронику — мобильники, смартфоны и компьютеры, девушки — свадебные платья и праздничную одежду, оригинальную косметику. У мужчин в приоритете снасти для рыбалки и охоты, выбор которых в Москве огромен. При этом компания занимается не только мелкими товарами: она отправляет квадроциклы и газонокосилки, автоприцепы и комплекты зимней и летней резины, мебель, сантехнику и прочее — всё, на что есть спрос, и что она может отправить дешевле, чем продавцы. " Дело в том, что «Складрес» не привязан к какой-либо одной транспортной компании, — рассказывает Михаил, — мы не навязываем вам «своих» фирм, а отправляем любой компанией, которой захотите. Вы можете выбрать из списка на нашем сайте, а можете указать свою — мы одинаково аккуратно передадим ваши покупки для отправки».
Кстати, вы можете так же как москвичи делать покупки у частных продавцов из газет и на сайтах бесплатных объявлений. И не важно, что продавец в Москве, а вы нет — покупайте! «Складрес» заберёт Ваши покупки не только в магазинах, но и у любого частного продавца или фирмы, находящихся в Москве или области.
Сделать шопинг в столице ближе, проще и дешевле — вот главная задача компании. «СкладреС» — это ваши глаза и руки в Москве. Благодаря этой компании вы сможете принимать решения удаленно: отправлять/принимать нужные вам грузы, совершать покупки, выполнять поручения, осматривать транспортные средства, контролировать весь процесс и иметь возможность визуальной и технической проверки.
Более подробную информацию можно узнать на сайте компании: http://www.skladres.ru/ и по телефону: +7 (495) 960 7899.