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Разыскивается Анатолий Дерека: он пропал из палаточного лагеря

27 августа 2013, 10:01
В Тюмени ведутся поиски 27-летнего Анатолия Дереки, который в ночь с 24 на 25 августа покинул палаточный лагерь близ деревни Малиновка, 27 километр Московского тракта.
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Тюмень

Как сообщает его брат Юрий Дерека, в ту ночь мобильный телефон Анатолия был отключен в 22:33. «Если у кого-нибудь из вас есть друзья, знакомые или родственники в населенных пунктах Успенка или Малиновка, или вы переписывались с ним в соцсетях с 20:00 до 22:30 — сообщите! Телефоны 8-912-992-44-99, 8-912-922-01-98 или 30-02-02», — написал он на своей странице «Вконтакте».

В пресс-службе УМВД по городу Тюмени рассказали, что в воскресенье, 25 августа, заявление о пропаже поступило в отдел полиции на Московском тракте.

Анатолий Дерека был одет в синие джинсы, черные кеды, толстовку зеленого цвета, темно-коричневую бейсболку с надписью DSQUARED. Приметы: высокий, около 190 см, крепкого телосложения, имеется небольшая борода.

Сегодня инициативная группа самостоятельно выдвинулась на поиски пропавшего молодого человека. О всех своих действиях неравнодушные тюменцы сообщают в паблике vk.com/public57612351.

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