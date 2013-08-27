Разыскивается Анатолий Дерека: он пропал из палаточного лагеря

Как сообщает его брат Юрий Дерека, в ту ночь мобильный телефон Анатолия был отключен в 22:33. «Если у кого-нибудь из вас есть друзья, знакомые или родственники в населенных пунктах Успенка или Малиновка, или вы переписывались с ним в соцсетях с 20:00 до 22:30 — сообщите! Телефоны 8-912-992-44-99, 8-912-922-01-98 или 30-02-02», — написал он на своей странице «Вконтакте».