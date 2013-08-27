Разыскивается Анатолий Дерека: он пропал из палаточного лагеря

Как сообщает его брат Юрий Дерека, в ту ночь мобильный телефон Анатолия был отключен в 22:33. «Если у кого-нибудь из вас есть друзья, знакомые или родственники в населенных пунктах Успенка или Малиновка, или вы переписывались с ним в соцсетях с 20:00 до 22:30 — сообщите! Телефоны 8-912-992-44-99, 8-912-922-01-98 или 30-02-02», — написал он на своей странице «Вконтакте».
В пресс-службе УМВД по городу Тюмени рассказали, что в воскресенье, 25 августа, заявление о пропаже поступило в отдел полиции на Московском тракте.
Анатолий Дерека был одет в синие джинсы, черные кеды, толстовку зеленого цвета, темно-коричневую бейсболку с надписью DSQUARED. Приметы: высокий, около 190 см, крепкого телосложения, имеется небольшая борода.
Сегодня инициативная группа самостоятельно выдвинулась на поиски пропавшего молодого человека. О всех своих действиях неравнодушные тюменцы сообщают в паблике vk.com/public57612351.