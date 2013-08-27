На вопросы о школах и детсадах ответят по телефону

Напомним, в этом году, по информации департамента образования, в школы города пойдут около восьми тысяч первоклассников. На минувшей неделе директор департамента образования и науки области Алексей Райдер рассказал о том, где и когда откроются в Тюмени новые школы, благодаря которым «разгрузятся» существующие, вынужденные набирать едва ли не рекордное число классов.