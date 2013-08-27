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На вопросы о школах и детсадах ответят по телефону

27 августа 2013, 12:51
Горячая линия по вопросам подготовки детских садов и школ города к новому учебному году работает в эти дни в Тюмени.

27 и 28 августа с 14 до 18 часов в департаменте образования администрации города Тюмени будут отвечать на вопросы тюменских родителей о подготовке к 1 сентября. Всю интересующую информацию о подготовке к новому учебному году школ и детских садов можно получить по телефону 8 (3452) 29-78-32.

Напомним, в этом году, по информации департамента образования, в школы города пойдут около восьми тысяч первоклассников. На минувшей неделе директор департамента образования и науки области Алексей Райдер рассказал о том, где и когда откроются в Тюмени новые школы, благодаря которым «разгрузятся» существующие, вынужденные набирать едва ли не рекордное число классов.

Добавим также, что вопросы об организации школьного образования в нашем регионе вы можете в любое время задать непосредственно Алексею Райдеру: директор департамента отвечает на вопросы в разделе «Консультанты» портала NashGorod.ru

#Новости#Горячая линия#Департамент образования#Школы#Дарья#Общество
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