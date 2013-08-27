«Молодая гвардия» пожаловалась на продавцов алкоголя в прокуратуру

«Молодая гвардия» направила в прокуратуру письмо с просьбой проверить магазин по адресу ул. Мира, 27а.
Напомним, впервые молодогвардейцы обратили внимание на этот павильон еще в феврале. Тогда активистами совместно с сотрудниками полиции была проведена проверка, которая показала: предприниматели не только продают на остановке алкоголь (что запрещено законом), но и отпускают этот товар несовершеннолетним.
После проверки был составлен протокол об административном правонарушении, а также изъята часть спиртосодержащей продукции, однако в марте на горячую линию МГЕР «Потребительский патруль» поступил звонок от жительницы города. «После проверки магазин в тот же день продолжил торговать алкоголем. Ещё к тому же продают алкоголь и сигареты несовершеннолетним», — говорит жительница города Тюмени, которая не представилась. Во время второй проверки, которую молодые активисты провели уже самостоятельно, эта информация подтвердилась. Предпринимателям вновь выписали административные штрафы.
Но на этом история не закончилась: административные наказания, очевидно, не слишком пугают продавцов алкоголя. Руслан Кайсаров, куратор федерального проекта «Агенты», в рамках которого МГЕР и проводит проверки магазинов, рассказывает, что 12-го августа осуществлена третья контрольная проверка, которая показала, что магазин не только до сих пор торгует алкоголем, находясь на остановочном комплексе, но также продаёт алкоголь и сигареты несовершеннолетним, тем самым нарушая три федеральных закона. «Даже проверки с сотрудниками полиции не принесли никаких результатов! Магазин внаглую ведёт торговлю алкоголем и плюёт на законы Российской Федерации!» — говорит Руслан Кайсаров.
«Мы неоднократно обращали внимание на деятельность данной торговой точки, но столь открытое пренебрежение требованиям закона, действиям полиции и общественности встречается впервые в нашей практике! На наш взгляд, это следствие абсолютной безнаказанности владельцев торговой точки за нарушение закона, так как о морально-нравственных причинах говорить не приходится. Именно поэтому мы решили обратиться к прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову как гаранту соблюдения законодательства в Тюменской области» — говорит Роман Чуйко, руководитель регионального отделения МГЕР.
Почему до сих пор от предпринимателей не удалось добиться соблюдения закона, в УМВД по Тюмени пока не комментируют, однако в пресс-службе управления рассказали, что уже после проверки молодогвардейцев, 22 августа, полицейские проверили магазин и вновь составили на владельца протокол по статье 14.16 КоАП.