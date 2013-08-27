«Молодая гвардия» пожаловалась на продавцов алкоголя в прокуратуру

Но на этом история не закончилась: административные наказания, очевидно, не слишком пугают продавцов алкоголя. Руслан Кайсаров, куратор федерального проекта «Агенты», в рамках которого МГЕР и проводит проверки магазинов, рассказывает, что 12-го августа осуществлена третья контрольная проверка, которая показала, что магазин не только до сих пор торгует алкоголем, находясь на остановочном комплексе, но также продаёт алкоголь и сигареты несовершеннолетним, тем самым нарушая три федеральных закона. «Даже проверки с сотрудниками полиции не принесли никаких результатов! Магазин внаглую ведёт торговлю алкоголем и плюёт на законы Российской Федерации!» — говорит Руслан Кайсаров.