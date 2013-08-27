Марк Шульжицкий: Из виртуальности в реальность

— Одного желания, конечно, мало. Но совет я могу дать такой: нужно больше ездить. Неважно на чем. Пусть это будет картинг, какие-то любительские соревнования, просто покатушки. Чем больше опыта, тем больше будет пользы. Ну, и заниматься спортом, связанным с физической нагрузкой. Потому что спорт дает положительную энергию, человек становится здоровее. Я, например, стараюсь заниматься разнообразным спортом, не только ходить в спортзал, а, если есть возможность, играть в теннис или кататься на велосипеде. На нем я могу кататься хоть по 5 часов в день, очень люблю велосипед.