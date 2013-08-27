Марк Шульжицкий: Из виртуальности в реальность

До участия в проекте GT Academy 24-летний Марк Шульжицкий занимал административную должность в порту своего родного Владивостока. Гонки всегда были его мечтой, и он использовал свой шанс, чтобы ее осуществить. В августе в рамках Nismo G-Drive Show спортсмен посетил Тюмень. Прямо в зоне паддока корреспонденту NashGorod.ru удалось пообщаться с начинающим гонщиком.
Марк, расскажите для начала о GT Academy.
— Проект GT Academy создан в 2008 году англичанами. Вот уже больше 4 лет он просто дает миру новых пилотов, которые любят гонки. Я принял участие в проекте в 2012 году и стал победителем — это был первый год существования проекта в России.
Вначале мы проходили отбор онлайн, где я выиграл более чем у 30 тысяч человек. Потом я поехал на национальный финал в Москву, где сражался с 28-ю лучшими гонщиками, и смог попасть в топ-14. Дальше мы поехали в Сильверстоун, и среди этих 14-ти в Англии, на легендарной гоночной трассе, на которой проходит этап «Формулы-1» я стал победителем. Сейчас выступаю в европейских чемпионатах FIA GT и Blancpain Endurance Series и безумно этому рад. Рад, что смог совершить такой скачок за один год.
Вы побывали во многих городах и на многих трассах. Как вам тюменские дороги?
— Дороги в Тюмени меня удивили. Они везде по городу, в принципе, очень ровные, не такие как в большинстве городов России. Конечно, было бы здорово, если бы у вас построили какую-нибудь настоящую гоночную трассу, и сюда приезжали бы гоночные серии со всей Европы. Что, я думаю, в принципе, вполне реально.
Какие ощущения испытываете, когда находитесь на трассе?
— Я всегда испытываю только положительные эмоции, когда вожу автомобиль. Это доставляет мне удовольствие. Я люблю водить.
Когда вы впервые сели за руль?
— Сложный вопрос. Наверное, когда мне было лет 6–7. Меня учил водить отец, садил на колени, как и многих, и мы вместе катались.
Он и не предполагал, что вы станете гонщиком?
— На самом деле он всегда об этом мечтал, помогал мне. Он очень счастлив, что у меня сейчас все получается.
А до этого вы чем занимались?
— Я окончил университет и работал в рыбном порту, занимался оформлением документов на экспорт рыбы в Азию. И так получилось, что пришлось бросить работу. Сейчас я здесь с вами.
Какой совет вы бы могли дать ребенку, который мечтает стать пилотом?
— Одного желания, конечно, мало. Но совет я могу дать такой: нужно больше ездить. Неважно на чем. Пусть это будет картинг, какие-то любительские соревнования, просто покатушки. Чем больше опыта, тем больше будет пользы. Ну, и заниматься спортом, связанным с физической нагрузкой. Потому что спорт дает положительную энергию, человек становится здоровее. Я, например, стараюсь заниматься разнообразным спортом, не только ходить в спортзал, а, если есть возможность, играть в теннис или кататься на велосипеде. На нем я могу кататься хоть по 5 часов в день, очень люблю велосипед.
Где вы сейчас живете?
— Во Владивостоке, но я очень много путешествую по Европе.
Вы начинали водительскую «карьеру» с игр или совмещали их с практическим вождением?
— Конечно, совмещал. Я немножко занимался и картингом, и выступал в любительских соревнованиях на своем личном автомобиле — старался набираться настоящего опыта, а не только виртуального.
Лет в 10–11 я начал кататься на картинге и занимался этим 5–6 лет. Были небольшие перерывы, но я всегда старался чем-то себя занимать, чтобы не пропадать просто так впустую на улице. Мне нравился автоспорт, я всегда старался посещать все мероприятия, на которые мог попасть. К сожалению, в нашем регионе тоже нет гоночных трасс, и поэтому все проводится на любительском уровне. Еще я с детства любил компьютерные игры, различные гоночки.
Какая самая любимая игра?
— На сегодняшний день это Gran Turismo 5.
Всегда было интересно, насколько технические характеристики автомобилей в играх соответствуют реальным.
— Все развивается очень быстро, и игры не исключение. Сейчас они иногда очень четко показывают реальность. Например, выпустили Gran Turismo 6, и трек Сильверстоуна там до того реально воссоздан, что (я по нему много раз ездил) я удивился, что там чуть ли не будочки какие-то и туалеты стоят такие же. У автомобилей управление очень похожее, но, конечно, не всегда. Бывают и очень ужасные модели-копии.
Как вы настраиваетесь перед гонкой?
— Стараюсь думать только о хорошем. Обязательно — о хорошем результате. Никогда не думаю о плохом. Ухожу чуть-чуть в себя. А потом прихожу (смеется).
Ваша карьера так стремительно началась. Какие у вас планы на этот год, в каком направлении собираетесь двигаться?
— Для меня важно закончить этот сезон на положительной ноте, а зимой уже будет видно куда и как двигаться. Я не заглядываю далеко вперед. Сегодня у меня есть гонки, и мне нужно хорошо их отъездить.
Подготовила Ольга Боровикова