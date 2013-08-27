Лучших дизайнеров Тюмени определят на конкурсе

Его участниками могу стать дизайнеры или те, кто осваивает эту профессию, в возрасте от 18 до 35 лет. С 17 по 27 сентября продлится первый, он же — отборочный этап. Финал состоится 4 октября.
Для участия в первом этапе конкурсантам необходимо написать эссе на тему «Роль дизайнера в формировании индивидуальности объекта», а также предоставить свое портфолио. Общий объем эссе не должен превышать трех страниц формата А4 и 5400 знаков.
Второй этап — это финал, который включает в себя конкурсные выступления участников, успешно справившихся с заданием первого тура. В конкурсные выступления входят самопрезентация и творческий конкурс. На самопрезентацию дается 7 минут и за это время конкурсант должен максимально ярко и красочно изложить суть своей профессии: рассказать о своем образовании, профессиональных достижениях, показать дипломы и патенты. В творческом конкурсе участники должны представить свой авторский проект по любой из заданных номинаций. Место и время проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно.
Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными призами, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 сентября по адресу: ул. 50 лет Октября, 46 и по телефонам: (3452)51-79-52, 51-79-51, e-mail: [email protected]