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Лучших дизайнеров Тюмени определят на конкурсе

27 августа 2013, 10:20
Лучших тюменских дизайнеров рекламы, костюма, офисного интерьера, ландшафта, транспорта и web определят на конкурсе «Лучший по профессии», который стартует 17 сентября.
Сюжет
Тюмень

Его участниками могу стать дизайнеры или те, кто осваивает эту профессию, в возрасте от 18 до 35 лет. С 17 по 27 сентября продлится первый, он же — отборочный этап. Финал состоится 4 октября.

Для участия в первом этапе конкурсантам необходимо написать эссе на тему «Роль дизайнера в формировании индивидуальности объекта», а также предоставить свое портфолио. Общий объем эссе не должен превышать трех страниц формата А4 и 5400 знаков.

Второй этап — это финал, который включает в себя конкурсные выступления участников, успешно справившихся с заданием первого тура. В конкурсные выступления входят самопрезентация и творческий конкурс. На самопрезентацию дается 7 минут и за это время конкурсант должен максимально ярко и красочно изложить суть своей профессии: рассказать о своем образовании, профессиональных достижениях, показать дипломы и патенты. В творческом конкурсе участники должны представить свой авторский проект по любой из заданных номинаций. Место и время проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно.

Победители конкурса будут награждены дипломами и памятными призами, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 сентября по адресу: ул. 50 лет Октября, 46 и по телефонам: (3452)51-79-52, 51-79-51, e-mail: [email protected]

#Новости#Тюмень#Конкурсы#Дизайн#Ирина#Культура
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