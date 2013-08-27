Лучших дизайнеров Тюмени определят на конкурсе

Второй этап — это финал, который включает в себя конкурсные выступления участников, успешно справившихся с заданием первого тура. В конкурсные выступления входят самопрезентация и творческий конкурс. На самопрезентацию дается 7 минут и за это время конкурсант должен максимально ярко и красочно изложить суть своей профессии: рассказать о своем образовании, профессиональных достижениях, показать дипломы и патенты. В творческом конкурсе участники должны представить свой авторский проект по любой из заданных номинаций. Место и время проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно.