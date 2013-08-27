Горячей воды нет, а оплата за нее есть?

В доме № 61а на улице Широтной в Тюмени горячего водоснабжения нет с середины июля. И не будет до 30 августа, о чем гласит объявление на подъезде. А вот сумма в платежке — есть, сообщает житель дома.
«Жилой дом по адресу Широтная, 61а. Отключили горячую воду 12 июля. До сих пор воды нет. Хотя в квитанциях исправно стоит строка „горячее водоснабжение“ с начисленной суммой! Как всегда, беспредел: воды нет, оплата есть», — сообщил житель многоэтажки. Он пояснил, что объявление об отключении менялось два раза, сначала срок отключения был до конца июля, а теперь до конца августа, раскопки во дворе еще не закончены. Вот и закрались у горожанина сомнения: появится ли горячая вода в доме?
В «УТСК» подтвердили, что работы в районе дома на Широтной, 61а ведутся с 11 июля до 30 августа. Такой длительный срок обусловлен тем, что здесь ведется реконструкция тепломагистрали с расширением диаметра для увеличения пропускной способности. Тем не менее, по плану завершить работы к концу августа работники должны.
Добавим, что начисления появляются в платежном документе за ЖКУ за предыдущий месяц. Если воды не было, управляющая организация должна в расчетный центр предоставить акт о недопоставке, после чего происходит перерасчет. В ТРИЦ пояснили, что по адресу Широтная, 61а на июль были предоставлены акты по недопоставкам по ХВС, ГВС, они будут отражены в августовской платежке.
В управляющей организации дома ООО «УК по СЖФ» сообщили, что жалоб от жильцов по горячей воде и оплате не поступало.