Горячей воды нет, а оплата за нее есть?

«Жилой дом по адресу Широтная, 61а. Отключили горячую воду 12 июля. До сих пор воды нет. Хотя в квитанциях исправно стоит строка „горячее водоснабжение“ с начисленной суммой! Как всегда, беспредел: воды нет, оплата есть», — сообщил житель многоэтажки. Он пояснил, что объявление об отключении менялось два раза, сначала срок отключения был до конца июля, а теперь до конца августа, раскопки во дворе еще не закончены. Вот и закрались у горожанина сомнения: появится ли горячая вода в доме?