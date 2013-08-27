nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ГИБДД: На Салаирском тракте пробок не будет

27 августа 2013, 17:57
Движение на путепроводе по Салаирскому тракту, на пересечении с объездной дорогой, по-прежнему ограничено.
Сюжет
Тюмень

Напомним, что сегодня тягач с экскаватором, проезжая под развязкой, задел перекрытие, и часть бетонной кладки и кирпичей обрушились.

На данный момент движение по верхней части развязки закрыто, а снизу — открыто. В пресс-службе ГИБДД сообщают, что у автомобилистов не будет никаких проблем с проездом, так как на одном из съездов временно запущено двустороннее движение вместо односторонки. Поэтому люди спокойно могут добраться в сторону Верхнего Бора.

Путепровод будет открыт только после получения результатов экспертизы. На месте работают инспекторы ДПС.

#Новости#Ограничение движения#Тюмень#Дороги#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25