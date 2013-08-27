ГИБДД: На Салаирском тракте пробок не будет

Напомним, что сегодня тягач с экскаватором, проезжая под развязкой, задел перекрытие, и часть бетонной кладки и кирпичей обрушились.
На данный момент движение по верхней части развязки закрыто, а снизу — открыто. В пресс-службе ГИБДД сообщают, что у автомобилистов не будет никаких проблем с проездом, так как на одном из съездов временно запущено двустороннее движение вместо односторонки. Поэтому люди спокойно могут добраться в сторону Верхнего Бора.
Путепровод будет открыт только после получения результатов экспертизы. На месте работают инспекторы ДПС.