ГИБДД: На Салаирском тракте пробок не будет

На данный момент движение по верхней части развязки закрыто, а снизу — открыто. В пресс-службе ГИБДД сообщают, что у автомобилистов не будет никаких проблем с проездом, так как на одном из съездов временно запущено двустороннее движение вместо односторонки. Поэтому люди спокойно могут добраться в сторону Верхнего Бора.