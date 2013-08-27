Где купить электроинструменты Bosch и крепеж Sormat?

Компания «Крепыж» является не просто официальным дилером Bosch, а одним из немногих BSS партнеров в области (BSS — это специалист по системным инструментам Bosch — высококвалифицированный дилер, специализирующийся на сбыте профессиональных электроинструментов). «Крепыж» дает гарантию, что приобретенная продукция оригинальная, прошла проверку качества на заводе изготовителя и станет незаменимым помощником в работе.
Инструмент Bosch, и чем же он хорош?
Известная фирма с солидными традициями предлагает достойный выбор электроинструмента для профессионалов. Качество и надежность — вот что гарантирует при работе инструмент Bosch. Специалисты концерна Bosch постоянно проводят строгое тестирование инструмента на износостойкость и качество — это свойства фирменного инструмента Bosch. Среди подобных ему товаров инструмент Bosch выгодно выделяет высокое качество и прочность, это и служит ориентиром для покупателей.
Качественный строительный крепеж Sormat
Финская компания Sormat вот уже более сорока лет выпускает качественный строительный крепеж. За это время метизы фирмы Sormat успели зарекомендовать себя только с лучшей стороны. Компания Sormat выпускает всю линейку профессионального крепежа, в ассортименте Sormat есть все, что может понадобиться при строительстве.