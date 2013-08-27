Где купить электроинструменты Bosch и крепеж Sormat?

Финская компания Sormat вот уже более сорока лет выпускает качественный строительный крепеж. За это время метизы фирмы Sormat успели зарекомендовать себя только с лучшей стороны. Компания Sormat выпускает всю линейку профессионального крепежа, в ассортименте Sormat есть все, что может понадобиться при строительстве.