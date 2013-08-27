Если вы повредили товар в магазине

Представим себе ситуацию, когда покупатель, с трудом пробираясь по узкому или загроможденному проходу в магазине, случайно задевает неустойчиво размещенный товар, который, в свою очередь, падает и разбивается. В этом случае с покупателя снимается ответственность за порчу товара, так как его вины и умысла здесь нет: магазином самостоятельно были созданы условия, которые повлекли за собой повреждения его собственности. К таким условиям можно также отнести мокрый пол, на котором покупатель поскользнулся и, опять же, не по своей вине задел и уронил на пол товар, а также ситуацию, когда товар падает с ленты на кассе.