Если вы повредили товар в магазине

С одной стороны, существует статья 1064 Гражданского кодекса РФ, согласно которой вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. С другой стороны, согласно той же статье, покупатель освобождается от возмещения вреда, если ущерб нанесен не по его вине.
Представим себе ситуацию, когда покупатель, с трудом пробираясь по узкому или загроможденному проходу в магазине, случайно задевает неустойчиво размещенный товар, который, в свою очередь, падает и разбивается. В этом случае с покупателя снимается ответственность за порчу товара, так как его вины и умысла здесь нет: магазином самостоятельно были созданы условия, которые повлекли за собой повреждения его собственности. К таким условиям можно также отнести мокрый пол, на котором покупатель поскользнулся и, опять же, не по своей вине задел и уронил на пол товар, а также ситуацию, когда товар падает с ленты на кассе.
Если же к порче товара привело поведение покупателя в магазине (бег, драка и тому подобное), либо покупатель намеренно разбил товар, закон будет на стороне продавца. В этом случае вред нанесен по вине потребителя, соответственно, компенсировать этот вред придется ему. Скрываться с места происшествия не стоит, так как это дает охране магазина основания для вызова наряда полиции. Впрочем, применять грубую силу сотрудники ЧОПа не имеют права. Здесь стоит отметить, что многие магазины идут навстречу потребителю в случаях, когда в цену товара заложен риск порчи или если речь идет о сравнительно дешевом товаре. Тем не менее, магазин имеет полное право взыскать полную стоимость товара.
В любом случае, любые проблемы лучше всего решать цивилизованно, не доводя дело до конфликта. В подобной ситуации благополучный исход зависит от добросовестности обеих сторон, тем не менее, стоит помнить свои права и обязанности.