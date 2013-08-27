«Абалак» соберет на фестивале любителей ухи

Первый гастрономический фестиваль «Уха-царица» состоится в туристическом комплексе «Абалак» (село Абалак, Тобольский район) 7 сентября.
Организаторы фестиваля решили возродить былую славу рыбных богатств Западной Сибири и рыбной продукции. На берегу Иртыша у подножия комплекса «Абалак» пройдет конкурс на лучшего рыболова «Ловись, рыбка…», который начнется в 6 часов утра. Будет определяться самый большой улов, самая большая и самая маленькая рыба. Участником может стать любой желающий. Победителей ждут призы, которые очень пригодятся любителям рыбной ловли на удочку.
Гостей фестиваля также ждут интерактивные игры: чистка рыбы, ее ловля голыми руками, перетягивание сети. Кроме того, в программе концерт, приготовление и дегустация ухи, гастрономический конкурс среди ресторанов и конкурс бардовской песни. Для детей будет работать анимационная площадка. Все желающие смогут купить в торговых рядах сувениры, кулинарные изделия и рыбу. На закрытии фестиваля пройдет файер-шоу, сообщает отдел развития туризма областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.
Мероприятие пройдет с 6 до 18 часов, стоимость входного билета: 50 рублей (детям до 7 лет бесплатно).
«Это будет настоящий семейный праздник, где люди могут отдохнуть, насладиться вкусом свежей ухи, красотой осенних пейзажей под лучами теплого «бабьего лета», — обещают организаторы. Прием заявок на участие в конкурсах по тел.: (3456) 24-21-32. Информация для туристов по тел.: (3456) 33-12-79.