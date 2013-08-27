«Абалак» соберет на фестивале любителей ухи

Гостей фестиваля также ждут интерактивные игры: чистка рыбы, ее ловля голыми руками, перетягивание сети. Кроме того, в программе концерт, приготовление и дегустация ухи, гастрономический конкурс среди ресторанов и конкурс бардовской песни. Для детей будет работать анимационная площадка. Все желающие смогут купить в торговых рядах сувениры, кулинарные изделия и рыбу. На закрытии фестиваля пройдет файер-шоу, сообщает отдел развития туризма областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.