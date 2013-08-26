Женщина, перевернувшая реанимобиль, отделалась штрафом

Напомним, что случилась эта авария еще в апреле — на перекрестке улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Реанимобиль, с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, ехал с путепровода в сторону улицы Широтной. Вез младенца на срочную операцию в Патрушево. Ехал на красный сигнал светофора, потому что медлить было нельзя. И водители, как положено, уступали ему дорогу. Кроме водителя «Хонды». В больницу ребенка отвезли на пожарной машине.