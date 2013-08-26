Женщина, перевернувшая реанимобиль, отделалась штрафом

Женщина, из-за которой перевернулся реанимобиль, перевозивший младенца, оштрафована на 300 рублей. За непредоставление преимущества в движении спецтранспорту.
Врачи, которые ехали в скорой помощи вместе с маленьким пациентом, отказались проходить медицинскую экспертизу, хотя изначально предполагалось, что они в аварии получили ушибы и ссадины. А ребенок, согласно заключению медиков, травм в результате ДТП не получил. Врачи сумели его подхватить.
Так и вышло, что водитель автомобиля Honda — женщина 1970-го года рождения, отделалась легким испугом и минимальным штрафом.
«Фактически авария без пострадавших», — говорит инспектор по пропаганде областного УГИБДД Светлана Тарасова.
Напомним, что случилась эта авария еще в апреле — на перекрестке улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Реанимобиль, с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, ехал с путепровода в сторону улицы Широтной. Вез младенца на срочную операцию в Патрушево. Ехал на красный сигнал светофора, потому что медлить было нельзя. И водители, как положено, уступали ему дорогу. Кроме водителя «Хонды». В больницу ребенка отвезли на пожарной машине.