Запасайтесь водой! Водопровод встаёт на ремонт

Как сообщает «Тюмень Водоканал», отключение с 22.00 часов 26 августа до 05.00 часов 28 августа коснется квадрата улиц: Монтажников-30 лет Победы-Широтная-Народная, а также снижены параметры давления в водопроводной сети, в связи с чем возможны перебои в водоснабжении до полного отсутствия в районе улиц: 50 лет ВЛКСМ-Мельникайте-Монтажников-Федюнинского-Николая Чаплина-Молодежная. Со списком домов, попадающих в район отключения можно ознакомиться на сайте тюменского водоканала.
«Механизм реализации плановых остановок водопровода за время их проведения максимально отработан, при таких крупномасштабных работах особое внимание уделяется подготовительному этапу и проверке готовности объектов и персонала к предстоящему отключению, просчитывается каждый шаг, действия всех участников чётко прописаны, — рассказывает директор по производству компании „Тюмень Водоканал“ Владимир Кильтау, — мы понимаем, что от оперативности и качества нашей работы зависит комфорт тюменцев, поэтому прилагаем все усилия для того, чтобы даже такие крупные работы выполнить в максимально сжатый срок с минимальными неудобствами для наших потребителей».
В настоящий момент бригады тюменского водоканала ведут работы по подготовке запорной арматуры к демонтажу, готовят площадки для спецтехники на объектах, проверяют комплектность машин аварийных бригад необходимым на плановой остановке водопровода оборудованием.
«Замена и ремонт запорной арматуры это крайне важные работы, которые невозможно провести без осушения коммуникаций и отключения потребителей, — продолжает Владимир Кильтау, — но, благодаря плановым остановкам, мы за одно отключение проводим работы сразу на нескольких объектах, тем самым сокращая неудобства для жителей города. В перспективе работающая запорная арматура позволит минимизировать районы отключения и сроки при плановых или аварийных работах на сетях».
Рекомендуем своевременно запастись водой, для тех, кто по каким-либо причинам не произведет запас воды 27 августа будут работать автоцистерны с водой по следующим адресам: Народная, 4 (с 13.00 до 14.00), Стахановцев, 3 (с 14.00 до 15.00), Моторостроителей, 7 (с 15.00 до 16.00), Народная, 8 (с 16.00 до 17.00), Монтажников, 19 — Моторостроителей 14 к.2 (с 18.00 до 19.00), Монтажников, 15а (с 19.00 до 20.00), 30 лет Победы, 138 (с 20.00 до 21.00), 30 лет Победы, 142 к.2 (с 21.00 до 22.00), сообщает руководитель пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.