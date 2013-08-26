Запасайтесь водой! Водопровод встаёт на ремонт

Рекомендуем своевременно запастись водой, для тех, кто по каким-либо причинам не произведет запас воды 27 августа будут работать автоцистерны с водой по следующим адресам: Народная, 4 (с 13.00 до 14.00), Стахановцев, 3 (с 14.00 до 15.00), Моторостроителей, 7 (с 15.00 до 16.00), Народная, 8 (с 16.00 до 17.00), Монтажников, 19 — Моторостроителей 14 к.2 (с 18.00 до 19.00), Монтажников, 15а (с 19.00 до 20.00), 30 лет Победы, 138 (с 20.00 до 21.00), 30 лет Победы, 142 к.2 (с 21.00 до 22.00), сообщает руководитель пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.