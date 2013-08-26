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В пожаре погибла мать с двумя крошками

26 августа 2013, 14:12
Во время тушения пожара в Тобольске обнаружили тела женщины 28 лет и ее сына (3 года) и дочки (2 года).

Пожар произошел 24 августа около 21 часа в частном доме в Тобольске на улице Буденного. По предварительным данным, женщина злоупотребляла спиртными напитками и не занималась должным воспитанием детей, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем кого-то из детей.

Следственным отделом по городу Тобольску следственного управления СК РФ по Тюменской области проводится проверка по данному факту. Будут установлены все обстоятельства и причины, которые привели к трагедии. Кроме того, следствием будет установлено, насколько качественно и полно принимались меры сотрудниками ПДН, органов опеки в отношении родительницы.

#Новости#Пожары#Следственное управление#Ирина#Происшествия
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