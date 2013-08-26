В пожаре погибла мать с двумя крошками

Следственным отделом по городу Тобольску следственного управления СК РФ по Тюменской области проводится проверка по данному факту. Будут установлены все обстоятельства и причины, которые привели к трагедии. Кроме того, следствием будет установлено, насколько качественно и полно принимались меры сотрудниками ПДН, органов опеки в отношении родительницы.