Сводка выходных: 6 человек погибли, 52 травмированы

Еще две человеческие жизни унесла трасса Тюмень — Ханты-Мансийск. Около 11 часов вечера в субботу на 213 километре этой автодороги в Тобольском районе столкнулись Mazda 3 из Нефтеюганска и Volvo XС90 из Когалыма. По предварительным данным, водитель «Мазды» выехал на полосу встречного движения, сообщают в пресс-службе ГИБДД. В результате происшествия 55-летний мужчина, управлявший «Маздой» и его 52-летняя супруга, находившаяся с ним в автомобиле, погибли. 31-летний водитель Volvo и его 29-летняя пассажирка получили травмы головы и были госпитализированы в ОБ № 3 города Тобольска.