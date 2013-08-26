Сводка выходных: 6 человек погибли, 52 травмированы

Еще две человеческие жизни унесла трасса Тюмень — Ханты-Мансийск. Около 11 часов вечера в субботу на 213 километре этой автодороги в Тобольском районе столкнулись Mazda 3 из Нефтеюганска и Volvo XС90 из Когалыма. По предварительным данным, водитель «Мазды» выехал на полосу встречного движения, сообщают в пресс-службе ГИБДД. В результате происшествия 55-летний мужчина, управлявший «Маздой» и его 52-летняя супруга, находившаяся с ним в автомобиле, погибли. 31-летний водитель Volvo и его 29-летняя пассажирка получили травмы головы и были госпитализированы в ОБ № 3 города Тобольска.
В Тобольске на улице Доронина в препятствие въехал скутер с двумя молодыми людьми. В результате аварии 18-летний скутерист, не справившийся с управлением, получил открытую черепно-мозговую травму. Также травма головы у его 19-летнего пассажира.
В Ишиме на улице Советской столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль «Лада». По предварительным данным, 19-летний мотоциклист, не имеющий права управления транспортом, не выдержал боковой интервал, чем и спровоцировал аварию. В результате происшествия молодой человек получил травму грудной клетки и перелом ребра.
В Сладковском районе на автодороге Сладково — Новоандреевка 26-летний мужчина, не имеющий прав, не справился с управлением и упал с мотоцикла «ИЖ». В результате происшествия селянин получил черепно-мозговую травму.
Четыре автомобиля, «ГАЗель», Peugeot 307, Hyundai и Mazda 3 столкнулись в субботу около пяти часов вечера на улице Профсоюзной областного центра. По предварительным данным, происшествие спровоцировал водитель бортовой «ГАЗели», находившийся в нетрезвом состоянии — он не выдержал дистанцию и «догнал» легковые автомобили. В результате аварии пострадала 56-летняя пассажирка Hyundai. Также под медицинским наблюдением находятся двое детей, мальчики четырех и шести лет, находившиеся в Peugeot и получившие, возможно, травмы головы.
Начинающие водители совершили в субботу три происшествия на тюменских дорогах. Около 11 часов дня на объездной автодороге перевернулся BMW 323. 20-летний водитель, стаж управления автомобилем которого 1 год, получил травму плеча.
В полдень на пешеходном переходе на улице 50 лет Октября автомобиль Subaru сбил 77-летнюю женщину. В результате происшествия та получила рану головы. Стаж водителя иномарки всего 3 месяца.
Около 10 часов вечера на улице Малыгина столкнулись «Лада» 13-й модели и мотоцикл Honda. По предварительным данным, начинающий водитель автомобиля (стаж — 1 год), не предоставил мотоциклу преимущество в движении. В результате происшествия 25-летний мотоциклист получил рану колена.
В воскресенье в поселке Большой Тараскуль, находящемся в черте областного центра, двое 18-летних молодых людей упали со скутера. В результате падения один из них получил перелом бедра, второй — травму поясницы.
31-летний нетрезвый водитель и его 35-летний, также нетрезвый, пассажир получили травмы головы, когда их автомобиль Chevrolet въехал в препятствие на 11 километре Тобольского тракта.
Четыре человека погибли на дорогах области в воскресенье. В Тобольске на перекрестке улиц Радищева и Октябрьской автомобилем BMW 520 сбит пешеход. 33-летний мужчина погиб.
34-летний мужчина и 29-летняя женщина, ехавшие на «Жигулях» шестой модели погибли на 48 километре дороги Аромашево — Вагай. «Шестерка» столкнулась с грузовиком Mitsubishi Fuso. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Еще одна авария с трагическими последствиями зарегистрирована в 7 часов вечера на 62 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Ялуторовском районе. По предварительным данным, 24-летний водитель Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, в результате чего его автомобиль столкнулся с Renault Megane. В аварии погибла 26-летняя пассажирка Daewoo. Различные травмы, в том числе тяжелые, черепно-мозговые, переломы бедер, ребер и травмы внутренних органов получили водитель и пассажиры обоих автомобилей.