Страховая выплата — 5,5 тысяч. Водитель не согласен

В редакцию NashGorod.ru обратился водитель с 25-летним стажем Сергей. Он рассказал, что недавно попал в аварию, виновником которой стал водитель второго автомобиля. Оба участника ДТП застрахованы в компании «Росгосстрах».
По предварительным расчетам Сергея, только на запчасти для его машины должно было уйти около 20 тысяч рублей. И это, не считая работы. Капот, бампер, крыло, решетка радиатора, фары требовали замены или ремонта. «В итоге мне приходит выплата от „Росгосстраха“ — 5 тысяч 554 рубля 55 копеек», — сообщил автомобилист.
«Я постоянно страхуюсь в „Росгосстрахе“, приобретаю и каско, и ОСАГО. И мне непонятно, по какой схеме страховые компании высчитывают эту сумму. Как должна выглядеть процедура обжалования? — задается вопросами Сергей. — Когда я запросил у компании копии документов, мне посоветовали съездить в Ишим, в центр урегулирования убытков. То есть получается, что ты не виновен, но должен еще и побегать, чтобы добиться компенсации. На днях мне снова нужно страховать автомобиль, и я подумываю о смене страховой компании».
Также он добавил, что на предложение отремонтировать машину на станции «Росгосстраха», он ответил отказом: как-то ему больше месяца там меняли разбитый бампер — собака выскочила под колеса.
Ситуацию прокомментировала начальник Регионального центра урегулирования убытков филиала ООО «Росгосстрах» в Тюменской области Дана Боброва:
«Расчет размера страховой выплаты производится партнерскими независимыми экспертными организациями, так как осуществлять его самостоятельно страховщик не имеет права в соответствии с Федеральным законом об ОСАГО (№ 40-ФЗ). Тем не менее, если рассматривать данный конкретный случай, могу сообщить, что объектом экспертизы являлся автомобиль „Лада Приора“ 2009 года выпуска. Крайне важно понимать, что в рамках указанного федерального закона износ заменяемых деталей не компенсируется страховщиком. По оценке эксперта, износ металлических элементов кузова составляет 39% (местами обнаружена коррозия), пластиковых — 35%. Порядок расчета износа ТС регулируется соответствующим Постановлением правительства РФ, которым, в свою очередь, руководствуются экспертные организации.
Клиенту было предложено отремонтировать автомобиль, пострадавший в ДТП, на одной из 7 станций технического обслуживания в Тюмени, с которыми сотрудничает компания „Росгосстрах“. В их числе есть СТО, где производится ремонт, в том числе с использованием запчастей б/у, аналогичных по состоянию поврежденным элементам на момент ремонта, что позволило бы не компенсировать износ силами владельца, и отремонтировать автомобиль без каких-либо расходов для клиента. От данного предложения клиент отказался. В случае если страхователь изменит решение, филиал компании „Росгосстрах“ в Тюменской области готов выдать клиенту направление на станцию техобслуживания, выбранную им из числа СТО-партнеров нашей страховой компании.
В случае несогласия с решением страховщика автовладельцу целесообразно обратится с жалобой, убыток будет рассмотрен повторно, и в случае выявления каких-либо ошибок решение будет пересмотрено».
На вопрос, почему потерпевший, а не, например, виновник ДТП должен прилагать максимум усилий, чтобы получить полагающиеся ему деньги на ремонт, Дана Боброва ответила, что порядок урегулирования убытков установлен федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». «Поэтому с данным вопросом целесообразно обратиться в Государственную думу Российской Федерации. Но могу ответить с точки зрения здравого смысла: потому что получателем страховой выплаты является потерпевший, а не виновник, следовательно именно он должен изъявлять волю посредством, как минимум: обращения в страховую компанию, подачи документов, предоставления реквизитов и получения денежных средств. Если же, как вы предлагаете, это будет делать виновник, могу предположить, что потерпевшие будут возражать», — добавила она.
Напомним, что специалисты Западно-Сибирского Центра Независимых Экспертиз советуют в спорных случаях привлекать для оценки сторонних специалистов. Первой оценку должна проводить страховая компания, а вы уже можете согласиться с ее результатами, либо не согласиться. Если вы не разделяете мнения страховщиков, дождитесь, когда вам начислят деньги, чтобы не получилось так, что вам выставили одну сумму, а начислили другую, еще меньше. После этого пишите претензию, что суммы на ремонт не хватает, что полученная цифра меньше той, на которую вы рассчитывали. Здесь же озвучивайте свои требования, четко формулируйте, чего вы хотите. После этого обращаетесь в независимую оценочную компанию.
Кстати, Сергею независимые эксперты насчитали более 30 тысяч ущерба. Мужчина намерен обратиться в суд.