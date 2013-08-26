Страховая выплата — 5,5 тысяч. Водитель не согласен

Напомним, что специалисты Западно-Сибирского Центра Независимых Экспертиз советуют в спорных случаях привлекать для оценки сторонних специалистов. Первой оценку должна проводить страховая компания, а вы уже можете согласиться с ее результатами, либо не согласиться. Если вы не разделяете мнения страховщиков, дождитесь, когда вам начислят деньги, чтобы не получилось так, что вам выставили одну сумму, а начислили другую, еще меньше. После этого пишите претензию, что суммы на ремонт не хватает, что полученная цифра меньше той, на которую вы рассчитывали. Здесь же озвучивайте свои требования, четко формулируйте, чего вы хотите. После этого обращаетесь в независимую оценочную компанию.