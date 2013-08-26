Район Дома обороны без воды. Строители повредили водопровод

Но в call-центр тюменского водоканала продолжают поступать звонки от жителей района Дома Обороны, попавших под аварийное отключение. Как ни странно, часть звонящих уточняют, не связано ли отключение воды в их домах с плановой остановкой водопровода. Напомним, что комплексные плановые работы по замене и ремонту сразу нескольких единиц запорной арматуры на магистральных сетях пройдут 27 августа, в связи с чем с 22.00 26 августа до 05.00 28 августа будет отсутствовать водоснабжение в квадрате улиц: Монтажников-30 лет Победы-Широтная-Народная, а также снижены параметры давления в водопроводной сети, из-за чего возможны перебои в водоснабжении до полного ее отсутствия в районе улиц: 50 лет ВЛКСМ-Мельникайте-Монтажников-Федюнинского-Николая Чаплина-Молодежная.