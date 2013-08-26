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Район Дома обороны без воды. Строители повредили водопровод

26 августа 2013, 16:46
Магистральный водопровод 400 мм в районе улиц Ямской и Болотникова повредили строители, выполняющие работы неподалеку. Поэтому без воды остались более 20 домов.

В «Тюмень водоканале» предполагают, что строители могли уронить фундаментный блок, чем и повредили водопровод.

Около полудня водоснабжающей организации стало известно о случившемся. На место повреждения в оперативном режиме выехала бригада тюменского водоканала. Благодаря ремонтным работам, проведенных в рамках летней ремонтной кампании в этом году по ремонту запорной арматуры на данном участке водопровода, специалистам водоканала удалось значительно сократить район отключения с нескольких десятков многоквартирных домов до 20. Менее, чем за 2 часа поврежденный участок был локализован.

Без водоснабжения в районе Дома обороны оставались 20 многоквартирных жилых домов, а также частный сектор по улицам: Болотникова, Военная, Деревообделочников, Димитрова, Дунайский, Ирбитская, Казанская, Казанский, Комбинатская, Коммунистическая, Норильский, Подгорная, Полевая, Пролетарская, Пугачева, Садовая, Своболды, Льва Толского, Ямская.

«Сейчас специалисты предприятия занимаются откачкой воды с места утечки, чтобы понять характер повреждения трубопровода и выполнить ремонтные работы. Работы запланированы до 14.00 завтрашнего дня, в том числе и в ночное время», — сообщает руководитель пресс-службы «Тюмень водоканала» Иван Камельских.

Жителям отключаемого района организован подвоз воды по следующим адресам: Свободы, 86 (с 15:00 до 16:00), Садовая, 107 (с 16:00 до 17:00), Болотникова: 19 (с 17:00 до 18:00).

Но в call-центр тюменского водоканала продолжают поступать звонки от жителей района Дома Обороны, попавших под аварийное отключение. Как ни странно, часть звонящих уточняют, не связано ли отключение воды в их домах с плановой остановкой водопровода. Напомним, что комплексные плановые работы по замене и ремонту сразу нескольких единиц запорной арматуры на магистральных сетях пройдут 27 августа, в связи с чем с 22.00 26 августа до 05.00 28 августа будет отсутствовать водоснабжение в квадрате улиц: Монтажников-30 лет Победы-Широтная-Народная, а также снижены параметры давления в водопроводной сети, из-за чего возможны перебои в водоснабжении до полного ее отсутствия в районе улиц: 50 лет ВЛКСМ-Мельникайте-Монтажников-Федюнинского-Николая Чаплина-Молодежная.

#Новости#Тюмень Водоканал#Авария на водопроводе#Дом Обороны#Женя#Общество
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