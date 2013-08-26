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Предвыборная агитация — под контролем полиции

26 августа 2013, 16:40
С этой недели УМВД России по городу Тюмени усиливает свою работу: во время предвыборной агитации ожидают традиционно немало нарушений. Тюменцам предлагают помочь следить за порядком.

С этой недели УМВД России по городу Тюмени усиливает свою работу: во время предвыборной агитации ожидают традиционно немало нарушений. Тюменцам предлагают помочь следить за порядком.

С 26 августа решением руководства УМВД России по Тюмени в городе в круглосуточном режиме будет работать «горячая линия».

По всем фактам нарушений, допускаемых в ходе предвыборной агитации и голосования, горожан просят обращаться по телефону 8 (3452) 291–347, либо направлять сообщения на адрес электронной почты ооо[email protected], сообщают в пресс-службе УМВД.

#Новости#Агитация#Выборы#Горячая линия#УМВД России по г. Тюмени#Дарья#Политика
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