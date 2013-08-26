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На «Трех китах» тюменцы попрощались с летом

26 августа 2013, 09:30
В эти выходные на территории лагеря «Юный геолог» прошел фестиваль вкусной и полезной жизни «Три кита».
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Тюмень

«Развитие, творчество и здоровье — это те самые киты, в честь которых был назван фестиваль, — рассказывает организатор действа Алексей Лосев, — на нем мы очень хотели создать приятную атмосферу для проведения последних выходных этого лета».

И это получилось: двухдневная программа никого не заставила скучать.

Мастер-классы, чередующиеся со свободным временем и приемом пищи, были каркасом расписания. Каждый из участников мог изучить азы фотоискусства. Фотограф Алина Иноземцева рассказала о правильной постановке света и дала немало советов любителям снимать и сниматься. Актриса театра «Мимикрия» Инна Тимофеева провела театральные занятия, на которых все желающие могли примерять на себе огромное количество разных образов. Огромным спросом у тюменцев пользовался мастер-класс с названием «Контактная импровизация». Для тех, кто не знает, — это свободный танец, в нем абсолютно не важны движения. Он основан на вдохновении и сиюминутном настроении.

Но кроме запланированных дел у отдыхающих, разумеется, было свободное время. Кто-то с удовольствием покатался на лошадях, кто-то успел искупаться в горячем источнике.

Фестиваль собрал участников разных возрастов. Пока родители увлеченно слушали руководителей мастер-классов, их дети спасали Робинзона Крузо, рисовали и успели поставить сценку-сказку «Волк и семеро козлят».

А ведь это далеко не весь список занятий. Во время проведения фестиваля можно было поиграть в волейбол, потанцевать на ЭтноДискотеке, посетить занятие йоги, урало-сибирской росписи, попробовать себя в лэнд-арте (ландшафтном искусстве).

Можно считать, что «Три кита» справились со своей главной задачей. Они помогли тюменцам закрыть летний сезон 2013. Будем надеяться, что лето 2014 мы тоже встретим с ними.

Антон Сакерин

#Новости#Фестивали#Тюмень#Мастер-класс#Ирина#Культура
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