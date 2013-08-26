На «Трех китах» тюменцы попрощались с летом

Мастер-классы, чередующиеся со свободным временем и приемом пищи, были каркасом расписания. Каждый из участников мог изучить азы фотоискусства. Фотограф Алина Иноземцева рассказала о правильной постановке света и дала немало советов любителям снимать и сниматься. Актриса театра «Мимикрия» Инна Тимофеева провела театральные занятия, на которых все желающие могли примерять на себе огромное количество разных образов. Огромным спросом у тюменцев пользовался мастер-класс с названием «Контактная импровизация». Для тех, кто не знает, — это свободный танец, в нем абсолютно не важны движения. Он основан на вдохновении и сиюминутном настроении.