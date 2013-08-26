На Холодильной открылась поликлиника

Городская поликлиника № 4 обслуживает более 37 тысяч тюменцев. Ее мощность рассчитана на 370 посещений в смену, напоминают в городской администрации, но фактически поликлиника обслуживает до 600 посетителей. Кроме того, часть терапевтических участков располагается достаточно далеко от поликлиники, а ведь на их территории живут 14600 человек, в том числе около 5 тысяч человек нетрудоспособного населения. В связи с этим поликлинике и выделили дополнительное помещение площадью 270 квадратных метров, где можно принимать более 90 человек в смену.
«В филиале поликлиники будет развернуто 6 терапевтических участков (в частности, 4, 7, 9), работающих в две смены, кабинет узких специалистов, где по графику будут принимать невролог, кардиолог и эндокринолог. Развернут дневной стационар для больных с неврологическими и соматическими заболеваниями, процедурный кабинет, кабинет функциональной диагностики. В основном здании поликлиники находятся специалисты хирургического профиля. В регистратуре филиала пациенты могут записаться, а уже по записи приехать в основное здание», — сообщила главный врач Татьяна Куц.
Как пояснил глава городской администрации Александр Моор, «история вопроса связана с тем, что прямого автобусного сообщения с поликлиникой на улице Индустриальной не было, поэтому жителям района приходилось добираться достаточно долго». «Они обратились к своему депутату, и он реализовал идею. На месте косметологии сделали необходимую для всех поликлинику», — рассказал Моор.
Не оставили без внимания при создании филиала поликлиники и нужды инвалидов: входная зона оборудована пандусом, есть кнопка вызова, у входа стоит коляска для транспортировки людей с ограниченными возможностями здоровья. В туалете установлены специальные поручни. По словам депутата гордумы Владимира Шевчика, при проектировке строители учитывали пожелания инвалидов. Напомним, что в здание поликлиники, расположенное на улице Максима Горького, инвалидам-колясочникам попасть к врачам мешала крутая лестница внутри.