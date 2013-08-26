На Холодильной открылась поликлиника

Городская поликлиника № 4 обслуживает более 37 тысяч тюменцев. Ее мощность рассчитана на 370 посещений в смену, напоминают в городской администрации, но фактически поликлиника обслуживает до 600 посетителей. Кроме того, часть терапевтических участков располагается достаточно далеко от поликлиники, а ведь на их территории живут 14600 человек, в том числе около 5 тысяч человек нетрудоспособного населения. В связи с этим поликлинике и выделили дополнительное помещение площадью 270 квадратных метров, где можно принимать более 90 человек в смену.