Мария Фадеева и Мария Мощенская: Выставки развивают у людей «насмотренность»

Проблема в том, что у нас в Тюмени нет специализированной площадки, на которой ребята могли бы делать те же инсталляции, видеоролики. Кстати, все видео, которые транслируются на выставке, подбирались по принципу художественной составляющей: там есть акварельные ролики, карандашные, и, конечно же, они красные. А вообще все эти выставки посвящены субъективному восприятию человеком цвета и семантике цвета, но это даже не всегда сходится. Например, мы провели фотоакцию, где люди могли сфотографироваться на постер и рассказать, что для них красный. Для кого-то это помидор, для кого-то красный плащ.