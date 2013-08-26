Мария Фадеева и Мария Мощенская: Выставки развивают у людей «насмотренность»

Корреспондент NashGorod.ru пообщался с организаторами выставки — Марией Фадеевой и Марией Мощенской. Маша и Маша учились в тюменском филиале Уральской государственной архитектурно-художественной академии, сейчас у них свое творческое объединение «Хикли». Они уже путешествовали с выставками в другие города, а в этом году их позвали на экспозицию в Новосибирск.
Первой на вопросы ответила Мария Фадеева.
Как пришла идея проводить такие выставки?
— Когда мы с Машей, нашим вторым организатором, вернулись из путешествия, то наш знакомый из простобара Артем Ершов предложил нам устраивать здесь выставки. В то время мы как раз искали помещение и писали объявления «ВКонтакте». И мы подумали, что хорошо было бы сделать не одну выставку, а несколько. Вообще очень сложно объединить картины по какому-то принципу, поэтому мы решили объединять их по цветам: синий, красный, желтый и зеленый.
Любой человек может подать работы на выставку?
— Да, любой человек может подать работу, но мы отбираем работы по критерию эстетического восприятия. И потом собирается общая экспозиция, и ближе к началу выставки мы пишем художникам, чьи работы попали на выставку.
Бытует мнение, что художник — бедная профессия. Можно ли заработать, если ты художник?
— Выставки направлены как раз на то, чтобы художники могли зарабатывать. Когда люди приходят на такие площадки, у них развивается некая «насмотренность» и появляется желание приобрести что-нибудь себе в интерьер. Мы сотрудничаем с местными художниками. И если человеку понравилась какая-нибудь картина, то мы даем контакты художника. Здесь прямой продажи нет.
А где вторая Маша?
— Она не спала несколько дней, и когда я приходила к ней сегодня с утра, она еще занималась подготовкой к выставке.
Потом подошла и Мария Мощенская.
Расскажи, что для тебя эта выставка?
— В Тюмени очень много хороших, талантливых ребят, художников. И мы устраиваем выставки, и благодаря этому люди втягиваются. Мы нашли много интересных ребят, о которых вообще не знали. Например тех, которые делают видеоролики, инсталляции, причем на мировом уровне. И это действительно важно.
Проблема в том, что у нас в Тюмени нет специализированной площадки, на которой ребята могли бы делать те же инсталляции, видеоролики. Кстати, все видео, которые транслируются на выставке, подбирались по принципу художественной составляющей: там есть акварельные ролики, карандашные, и, конечно же, они красные. А вообще все эти выставки посвящены субъективному восприятию человеком цвета и семантике цвета, но это даже не всегда сходится. Например, мы провели фотоакцию, где люди могли сфотографироваться на постер и рассказать, что для них красный. Для кого-то это помидор, для кого-то красный плащ.
В скором времени «Хикли» представит еще несколько проектов, но все подробности Марии пока оставляют за красной завесой тайны.
Что для тебя «Красный тоже красный»?
Алина Иноземцева, фотограф:
«Мне кажется, очень интересно, когда люди отдыхают интеллектуально, не просто собрание фотографий или картин, а выставка, объединенная общей идеей. Поэтому я с удовольствием поддержала людей с выставки „Красный тоже красный“. Мне импонируют организаторши Маши, мне очень нравится, что они делают, поэтому я здесь».
Анастасия Дмитриева, архитектор:
«Это возможность пообщаться с новыми людьми и посмотреть, чем они интересуются и занимаются. Мне всегда было интересно увидеть необычных, творческих людей. Я выставляю работы впервые, и собираюсь делать это дальше. Это интересно».
Александр Пижама, сочинитель велосипедов:
«Просто выставку делала Маша, поэтому я пришел ее поддержать. А вообще картин хороших я у нас давно не видел».
Алексей Усатый, инженер:
«В Тюмени не так много мест, где можно культурно просветиться и отдохнуть в компании теплых людей, не уставших от городской суеты. Поэтому и теплых».
?III†VA МYTЛНТФЛНK, музыкант:
«Для меня эта выставка — выставка. Мне интересна эта идея, я поддерживаю и помогаю ее воплощать».
Денис Пономарев, дизайнер:
«Эта выставка должна освежить наши мозги, поднять культурный уровень не только нашего города, но и вообще того художественного контингента, который работает над этой темой. Мы должны стать более насмотренными культурном и духовном плане. Я считаю, что это хороший старт, как для начинания творческой деятельности, так и для заявления себя, например, в новом цвете, в данном случае — в красном».
Впереди тюменцев ждет еще две цветовые выставки: желтый и зеленый. За всеми подробностями следите в группе: http://vk.com/redtoored
Юлия Михайлова