Кто вернет долги за газ?

Так, руководство предприятий ООО «Коммуналсервис» и ООО «Теплолюкс» имеют общую задолженность за газ в размере 6,5 млн рублей (Бердюжский район), а долг трёх предприятий Исетского района (ООО «АРВеС», ООО «Кировское», ООО «Заречье») составляет 3 млн рублей. Компании приняли решения об объявлении себя банкротами.
«Переговоры с администрацией на местах должного результата не принесли, поэтому мы вынуждены обратиться за решением данной проблемы к областной и окружной властям», — прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора по реализации газа и оперативному учету газопотребления ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» Алексей Коптелов.
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа сложилась критическая ситуация, вызванная неплатежами за природный газ предприятиями коммунального комплекса. Наиболее остро эта проблема стоит в Надыме. Предприятие МУП «ТЭР», имеющее задолженность перед поставщиком газа более 50 млн. рублей, объявлено банкротом. Муниципальные котельные переданы вновь созданному предприятию ОАО «Ямалкоммунэнерго». Аналогичная ситуация наблюдается и в Тазовском районе: с 1 августа 2013 года объекты газопотребления МУП"Тазовскэнерго» переданы новому предприятию — ОАО «Ямалкоммунэнерго». Как результат — оставшийся непогашенным долг перед поставщиком газа в размере почти 6 млн рублей.