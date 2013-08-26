Кто вернет долги за газ?

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа сложилась критическая ситуация, вызванная неплатежами за природный газ предприятиями коммунального комплекса. Наиболее остро эта проблема стоит в Надыме. Предприятие МУП «ТЭР», имеющее задолженность перед поставщиком газа более 50 млн. рублей, объявлено банкротом. Муниципальные котельные переданы вновь созданному предприятию ОАО «Ямалкоммунэнерго». Аналогичная ситуация наблюдается и в Тазовском районе: с 1 августа 2013 года объекты газопотребления МУП"Тазовскэнерго» переданы новому предприятию — ОАО «Ямалкоммунэнерго». Как результат — оставшийся непогашенным долг перед поставщиком газа в размере почти 6 млн рублей.