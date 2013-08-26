Галина Калюжная согласилась, что детские конкурсы красоты опасны

За конкурс выступает CRAZY: «Я за конкурс. Родители сами будут в процессе, конкурс все равно при поддержке администрации, на хорошем канале. Педагоги и психологи там будут. В общем, не Ваше это дело, и не дело родительского комитета. Хотя я не особо одобряю косметику и „кукольность“ с детства, но таковы тендении современности».