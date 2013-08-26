Галина Калюжная согласилась, что детские конкурсы красоты опасны

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Галина Калюжная прокомментировала обращение «Тюменского городского родительского комитета», в котором представители организации выражали неодобрение детскому конкурсу красоты «Топ-модель по-детски». Модельное соревнование для юных тюменцев организовало модельное агентство «Имидж».
Ответ Галины Калюжной опубликовал официальный сайт правительства Тюменской области. Комментируя данную ситуацию, Галина Дмитриевна отметила: «… решение родителя об участии ребенка в том или ином проекте должно не противоречить интересам ребенка, не наносить вред его психическому здоровью.
Участие ребенка в проекте, связанном с демонстрацией и оценкой его внешних данных, не может не отразиться пагубно на психоэмоциональном состоянии несовершеннолетнего, в целом на здоровье. Очень печально, что этого не понимают отдельные родители.
Я встретилась с организаторами проекта, выслушала их позицию. Пояснила значимость соблюдения прав и интересов детей. В настоящее время мы прорабатываем весь пакет документов, касающийся проекта. По завершению организаторам будет выдано заключение уполномоченного по правам ребенка и рекомендации по обеспечению прав и интересов детей. Как мне показалось, организаторы поняли озабоченность в вопросах соблюдения прав детей».
Согласно результатам опроса, опубликованном в материале «Родительский комитет выступил против конкурса „Топ-модель по-детски“, только около 15% тюменцев считают детские конкурсы красоты нормальным явлением. Почти 58% пользователей сайта согласились, что такие конкурсы аморальны, а 27% частично на стороне „Тюменского городского родительского комитета“.
Свою позицию тюменцы четко обозначили в комментариях. „Эту инициативу поддерживаю. Дети должны оставаться детьми“, — считает пользователь Проклапик.
»Своих бы детей на подобный конкурс не отправил никогда. Но и запрещать нельзя, это личное дело родителей, аморального и противозаконного тут ничего нет. А вот возмущение подобных «общественников»-нравственников возмущает больше, уже проходили это в советское время», — отмечает пользователь SCOR.
За конкурс выступает CRAZY: «Я за конкурс. Родители сами будут в процессе, конкурс все равно при поддержке администрации, на хорошем канале. Педагоги и психологи там будут. В общем, не Ваше это дело, и не дело родительского комитета. Хотя я не особо одобряю косметику и „кукольность“ с детства, но таковы тендении современности».