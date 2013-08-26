Дистанционное обучение — ваш путь к карьере

Выпускники школ и колледжей стоят в самом начале своего профессионального пути, не все из них точно представляют, чем бы они хотели заниматься. Дистанционное обучение позволяет им сразу попробовать себя в выбранной сфере, а не ждать 4–5 лет до окончания вуза. Параллельно с учебой студент может работать по 8-часовому графику и получать полноценную зарплату. У него есть возможность оценить преимущества и перспективы выбранной профессии уже на начальном этапе обучения. Если он понимает, что ошибся, всегда есть возможность перевестись на другое направление и не терять 5 лет жизни. СибГУТИ принимает таких студентов при наличии действующей академсправки.