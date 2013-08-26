Чиновников пересадят на автомобили дешевле 1 млн рублей

Как пишет «Автостат» со ссылкой на газету «Известия», автор законопроекта, единоросс и член ОНФ Алексей Журавлев, он даже собрал 146 тысяч подписей избирателей в поддержку инициативы. При этом депутат отметил, что чиновникам не запретят ездить на автомобилях класса люкс только в том случае, если они приобрели транспорт за собственные средства и передвигаются на них в нерабочее время.
Единоросс и тоже «фронтовик» Валерий Трапезников поддержал идею пересадить чиновников на более дешевые автомобили. «Я считаю, что все чиновники, за исключением президента и премьер-министра, должны ездить на автомобилях, которые собраны в нашей стране. Например, Toyota Camry собирают в нашей стране, и она стоит 900 тысяч рублей», — приводит пример он.
Первым с предложением запретить чиновникам и сотрудникам госкомпаний покупать автомобили стоимостью более 1,5 миллиона рублей выступил оппозиционер Алексей Навальный. Кандидат в мэры Москвы развернул в интернете активную кампанию, благодаря которой собрал более 100 тысяч подписей. Тему дорогих автомобилей быстро подхватили и депутаты от ОНФ. В мае они внесли в ГД законопроект с предложением снизить с 5 миллионов до 3 миллионов рублей стоимость автомобилей, подпадающих под понятие «роскошь». Обладателям таких автомобилей в случае принятия поправки придется платить повышенный транспортный налог.