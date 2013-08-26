Чиновников пересадят на автомобили дешевле 1 млн рублей

Как пишет «Автостат» со ссылкой на газету «Известия», автор законопроекта, единоросс и член ОНФ Алексей Журавлев, он даже собрал 146 тысяч подписей избирателей в поддержку инициативы. При этом депутат отметил, что чиновникам не запретят ездить на автомобилях класса люкс только в том случае, если они приобрели транспорт за собственные средства и передвигаются на них в нерабочее время.