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«Знак, рядом с которым все фотографируются», переехал на набережную

25 августа 2013, 17:35
«Знак, рядом с которым все фотографируются», вновь установлен в Тюмени. На этот раз на набережной Туры около парковки.

Напомним, знак придуман в студии Тёмы Лебедева. «Знак провокация в пику избитым фотографиям с пирамидой Хеопса на руке или Пизанской башней которую все держат, чтобы не упала», — говорят авторы проекта.

Нужно сказать, что знак уже стоял ранее около администрации города, но жители города в большинстве своем, негативно восприняли место установки. Многие высказывались о переносе. Предлагались разные варианты места, больше всего людей хотело видеть его на набережной.

В итоге знак у администрации был уничтожен вандалами. Но теперь он снова красуется в городе. На набережной. Установка состоялась 24 августа в 12 часов дня.

#Новости#Достопримечательности#Набережная#Артемий Лебедев#Женя#Общество
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