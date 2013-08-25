«Знак, рядом с которым все фотографируются», переехал на набережную

Напомним, знак придуман в студии Тёмы Лебедева. «Знак провокация в пику избитым фотографиям с пирамидой Хеопса на руке или Пизанской башней которую все держат, чтобы не упала», — говорят авторы проекта.
Нужно сказать, что знак уже стоял ранее около администрации города, но жители города в большинстве своем, негативно восприняли место установки. Многие высказывались о переносе. Предлагались разные варианты места, больше всего людей хотело видеть его на набережной.
В итоге знак у администрации был уничтожен вандалами. Но теперь он снова красуется в городе. На набережной. Установка состоялась 24 августа в 12 часов дня.