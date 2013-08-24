В Тюмени ожидается гроза и сильный ветер

В соответствии с прогнозом Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Тюмени 25 и 26 августа ожидаются неблагоприятные погодные явления: дождь, гроза, при грозе усиление ветра до 17 — 19 метров в секунду.
Согласно прогнозу gismeteo.ru, в Тюмени 25 августа ожидается малооблачная погода, небольшой дождь и днем +20 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +13, а 26 августа — снова +20.
Руководителям объектов экономики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения в администрации города Тюмени советуют организовать мероприятия по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах. Обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.