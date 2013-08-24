В Тюмени ожидается гроза и сильный ветер

В соответствии с прогнозом Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Тюмени 25 и 26 августа ожидаются неблагоприятные погодные явления: дождь, гроза, при грозе усиление ветра до 17 — 19 метров в секунду.