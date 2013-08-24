Пьяная мамаша устроила скандал на трассе

Как выяснилось, девушка поссорилась с мужем и в состоянии сильного алкогольного опьянения отправилась в Тобольск, сынишку при этом даже не успела одеть, просто завернув его в одеяло. Дама скандалила, ругалась с полицейскими, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказалась в присутствии понятых. На нее также был составлен административный материал за нарушение правил перевозки детей, на что гражданка заявила, что это ее ребенок, «куда хочу, туда и еду, хоть на кладбище». Пьяная женщина долго не отдавала ключи от автомобиля. В итоге машину отправили на эвакуаторе в Тюмень. Инспекторы предложили даме доставить ее с ребенком до дома, но она предпочла вызвать друзей и уехала с ними.
И это не все ночные приключения специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области и отдела ГИБДД МО МВД России «Тюменский» и сотрудниками Управления Госавтоинспекции области.
За ночь 24 августа на 42-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск остановлено более 400 автомобилей, из них около 70% — транспорт ХМАО и ЯНАО. Кстати, северяне с пониманием и доброжелательностью отнеслись к проводимым мероприятиям, благодарили за наведение порядка на трассе. Неудобств участникам дорожного движения инспекторы не доставили. По два наряда ДПС работали на каждой обочине, проверка проходила быстро для тех, кто не нарушал. Тонированные машины, все они оказались из Тобольска, подвергли тщательному досмотру, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
Два тюменских водителя задержаны в состоянии алкогольного опьянения. 58-летний тюменец выпил «четушку» и на стареньких «Жигулях» пятой модели отправился в Ярково. Был уверен на сто процентов, что ночью на трассе его не остановят. Показания алкотестера этого водителя составили 0,75гр/мл алкоголя. Прежде мужчина лишался прав за пьяную езду в 2011 году.
Под утро сотрудники ГИБДД остановили УАЗик с браконьерами. Охотники показали разрешения на три перевозимых карабина, а вот лицензии на отстрел кабана, еще теплая туша которого была обнаружена в багажнике автомобиля, у них не было.
Особое внимание уделялось безопасности маршрутных перевозок. Как оказалось, пассажиры ночью предпочитают не пристегиваться ремнями безопасности. Водитель рейсового автобуса «Курган-Тобольск» был немало удивлен: подобной проверке его автобус никогда не подвергался. Пришлось всем пристегнуться.
Эту ночь трасса Тюмень-Ханты-Мансийск пережила без дорожно-транспортных происшествий. Начальник УГИБДД УМВД России по Тюменской области Геннадий Лоточкин предупреждает водителей о том, что ГИБДД и впредь будет проводить «сплошные» проверки на различных участках загородных дорог.