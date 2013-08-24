Пьяная мамаша устроила скандал на трассе

Как выяснилось, девушка поссорилась с мужем и в состоянии сильного алкогольного опьянения отправилась в Тобольск, сынишку при этом даже не успела одеть, просто завернув его в одеяло. Дама скандалила, ругалась с полицейскими, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказалась в присутствии понятых. На нее также был составлен административный материал за нарушение правил перевозки детей, на что гражданка заявила, что это ее ребенок, «куда хочу, туда и еду, хоть на кладбище». Пьяная женщина долго не отдавала ключи от автомобиля. В итоге машину отправили на эвакуаторе в Тюмень. Инспекторы предложили даме доставить ее с ребенком до дома, но она предпочла вызвать друзей и уехала с ними.