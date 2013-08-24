Итоги купального сезона: 25 погибших

Специалисты тюменского МЧС проверили 41 место массового отдыха населения на воде. Выявлено 25 нарушений, по которым выдавались предписания и направлялись письма Главам муниципальных образований. Проведено техническое освидетельствование всех мест массового отдыха населения на воде. Из 16 пляжей в детских оздоровительных учреждениях только 6 отвечали всем требованиям Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Тюменской области и являлись безопасными для жизни и здоровья отдыхающих, сообщает пресс-служба ведомства.