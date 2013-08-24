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Итоги купального сезона: 25 погибших

24 августа 2013, 11:02
Гибнут на воде чаще люди в нетрезвом состоянии. За купальный сезон — 2013 на воде погибли 25 человек, а с начала года в целом — 32 человека.

Итоги купального сезона подвели на пресс-конференции вчера.

Специалисты тюменского МЧС проверили 41 место массового отдыха населения на воде. Выявлено 25 нарушений, по которым выдавались предписания и направлялись письма Главам муниципальных образований. Проведено техническое освидетельствование всех мест массового отдыха населения на воде. Из 16 пляжей в детских оздоровительных учреждениях только 6 отвечали всем требованиям Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории Тюменской области и являлись безопасными для жизни и здоровья отдыхающих, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе многочисленных проверок и совместных рейдов было выявлено 25 мест несанкционированного купания населения на водных объектах области. На водоёмах не пригодных для купания выставлялись запрещающие знаки и аншлаги «Купание запрещено!».

«По состоянию на 23 августа 2013 года на водных объектах юга Тюменской области погибло 32 человека (за аналогичный период прошлого года — 44), из них за купальный период 2013 года — 25 (в том числе 2 ребёнка). Данные уточняются, окончательные сведения будут известны в сентябре текущего года», — информирует ГУ МЧС России по Тюменской области.

Основными причинами гибели людей на воде в большинстве случаев являются купание в необорудованных местахи в состоянии алкогольного опьянения. Не смотря на закрытие сезона, тюменцы продолжают купаться, самыми популярными несанкционированными водоемами города, стали река Тура и озеро Андреевское.

«Людей совершенно не пугают запрещающие знаки, они все равно лезут в воду, к сожалению, наказание за подобные административные правонарушения 100 рублей», — рассказывает ведущий специалист-эксперт отдела ГИМС ГУ МЧС Владимир Доржиев.

Случаев гибели при движении на сплавсредствах и катерах не зарегистрировано. Процент гибели людей на рыбалке не значителен по сравнению с гибелью людей при купании. Гибель людей на рыбалке в основном происходит весной и осенью.

В целях профилактики гибели на водных объектах проводились месячник безопасности на воде, дополнительные контрольно-надзорные мероприятия, пропаганда безопасного поведения на воде, совместные рейды ГИМС. Данные профилактические мероприятия по обеспечению безопасности на воде проводятся сотрудниками МЧС каждый год.

#Новости#Пляжи Тюмени#Купальный сезон#ГУ МЧС по Тюменской области#Водоемы#Женя#Общество
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