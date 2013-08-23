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Водитель «Опеля» мог уснуть за рулем

23 августа 2013, 14:21
Сотрудники тюменской полиции устанавливают личности людей, погибших сегодня ранним утром в ДТП на 62 километре автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.

Сотрудники тюменской полиции устанавливают личности людей, погибших сегодня ранним утром в ДТП на 62 километре автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.

Напомним, здесь столкнулись автомобили Opel Meriva и Suzuki Swift. В Opel находились трое тюменцев: 30-летний водитель получил перелом костей таза, госпитализирован в реанимационное отделение больницы; погибли двое пассажиров в возрасте 30 и 32 лет. В Suzuki ехали жители Ярковского района Тюменской области. Предварительно, за рулем находился 19-летний житель райцентра Ярково, он погиб, также погиб 25-летний житель деревни Иевлево Ярковского района, личность третьего погибшего пассажира Suzuki устанавливается, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, водитель «Опеля» мог уснуть за рулем. Скорее всего, пассажиры «Опеля» возвращались с рыбалки: в машине перевозились рыболовные снасти.

#Новости#Гибель людей#Тюменская область#Транспорт#Olga#Общество
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