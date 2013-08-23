Водитель «Опеля» мог уснуть за рулем

Напомним, здесь столкнулись автомобили Opel Meriva и Suzuki Swift. В Opel находились трое тюменцев: 30-летний водитель получил перелом костей таза, госпитализирован в реанимационное отделение больницы; погибли двое пассажиров в возрасте 30 и 32 лет. В Suzuki ехали жители Ярковского района Тюменской области. Предварительно, за рулем находился 19-летний житель райцентра Ярково, он погиб, также погиб 25-летний житель деревни Иевлево Ярковского района, личность третьего погибшего пассажира Suzuki устанавливается, сообщают в пресс-службе ГИБДД.