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В Курганской области школьники убили 5-летнего мальчика

23 августа 2013, 12:43
В одном из поселков Курганской области трое школьников убили малолетнего ребенка. Тело мальчика со следами побоев было обнаружено в бане во дворе нежилого дома.
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Тюмень

Об убийстве ребенка 2008 года рождения сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. С заявлением о пропаже сына в полицию накануне вечером обратилась 32-летняя жительница села Половинное Курганской области. Она рассказала, что мальчик ушел на прогулку и не вернулся. В ночь на пятницу тело ребенка со следами побоев было обнаружено на одной из улиц поселка в бане, стоящей во дворе нежилого дома.

По данным информагентства, сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению этого убийства трех учащихся местной школы, двое из которых 2004 года рождения, а третий — 2003. «Интерфакс» уточняет, что в пресс-центре МВД России подтвердили факт обнаружения тела ребенка, но не стали раскрывать подробностей.

Напомним, что и сотрудники тюменских правоохранительных органов не так давно столкнулись со случаем вопиющей детской жестокости. В поселке Аромашево 15-летний подросток подозревается в убийстве 10-летнего Коли Юстуса. Тело ребенка, поиски которого велись более суток, было обнаружено в нескольких километрах от населенного пункта. По предварительным данным, причиной смерти мальчика стало удушение. Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, в настоящее время устанавливаются мотивы, побудившие подростка убить Колю, проводится психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого.

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