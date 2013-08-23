В Курганской области школьники убили 5-летнего мальчика

Об убийстве ребенка 2008 года рождения сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. С заявлением о пропаже сына в полицию накануне вечером обратилась 32-летняя жительница села Половинное Курганской области. Она рассказала, что мальчик ушел на прогулку и не вернулся. В ночь на пятницу тело ребенка со следами побоев было обнаружено на одной из улиц поселка в бане, стоящей во дворе нежилого дома.