Тюменец поссорился с сожительницей и вытолкнул ее из окна

21 августа 2013 года в квартире дома, расположенного на улице Елизарова, обвиняемый распивал алкогольные напитки в компании своей сожительницы и еще двух знакомых. Около 17.00 между сожителями произошла ссора. Мужчина подошел к сидящей на подоконнике у открытого окна женщине и ударил ее по лицу. От удара тюменка выпала с седьмого этажа. От полученных травм она скончалась на месте произошедшего.