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Тюменец поссорился с сожительницей и вытолкнул ее из окна

23 августа 2013, 12:02
В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины, упавшей из окна с высоты седьмого этажа. Как оказалось, ее вытолкнул сожитель. 39-летний тюменец обвиняется в убийстве.
Сюжет
Тюмень

21 августа 2013 года в квартире дома, расположенного на улице Елизарова, обвиняемый распивал алкогольные напитки в компании своей сожительницы и еще двух знакомых. Около 17.00 между сожителями произошла ссора. Мужчина подошел к сидящей на подоконнике у открытого окна женщине и ударил ее по лицу. От удара тюменка выпала с седьмого этажа. От полученных травм она скончалась на месте произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюмеснкой области, в ближайшее время обвиняемый будет заключен под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Убийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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