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Сотрудники ГИБДД вручили водителям адаптеры для перевозки детей

23 августа 2013, 16:11
Тюменские водители, перевозящие детей с нарушениями ПДД, часто ворчат, что вместо штрафа сотрудникам ГИБДД стоило бы лучше дарить им автокресла. Инспекторы пошли нарушителям навстречу.
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Дети

В рамках профилактического мероприятия «Автокресло вместо штрафа» сегодня, 23 августа, сотрудники ГИБДД МО МВД России «Тюменский» на стационарных постах ДПС Червишевского тракта и на стационарном посту полиции поселка Богандинский вместо штрафа за отсутствие специального удерживающего устройства дарили юным пассажирам специальный детский адаптер, разработанный для автомобильного ремня.

Пресс-служба ОГИБДД Тюменского района напоминает, что это изделие полностью соответствует требованиям российских ПДД, в частности пункту 22.9, разрешающему использование вместо автокресла «иных средств», которые позволяют фиксировать ребенка с помощью штатных ремней транспортного средства.

Также родителям разъяснили о том, что с 1 сентября 2013 года штрафы за перевозку детей без автокресел будут увеличены вдвое.

#Новости#Дети#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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