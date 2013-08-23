Сотрудники ГИБДД вручили водителям адаптеры для перевозки детей

В рамках профилактического мероприятия «Автокресло вместо штрафа» сегодня, 23 августа, сотрудники ГИБДД МО МВД России «Тюменский» на стационарных постах ДПС Червишевского тракта и на стационарном посту полиции поселка Богандинский вместо штрафа за отсутствие специального удерживающего устройства дарили юным пассажирам специальный детский адаптер, разработанный для автомобильного ремня.
Пресс-служба ОГИБДД Тюменского района напоминает, что это изделие полностью соответствует требованиям российских ПДД, в частности пункту 22.9, разрешающему использование вместо автокресла «иных средств», которые позволяют фиксировать ребенка с помощью штатных ремней транспортного средства.
Также родителям разъяснили о том, что с 1 сентября 2013 года штрафы за перевозку детей без автокресел будут увеличены вдвое.