Скоро выборы. Полгорода в листовках

«Беда! У нас в Тюмени появился так называемый кандидат в депутаты Дмитрий Елагин, которому более подходящее название — вредитель! Он испоганил своими листовками (их тысячи!!!) всё, что можно: двери и ступеньки подъездов жилых домов, бетонные заборы, балконы, столбы и прочее. Люди не успевают отдирать эту пакость. Впрочем, оторвать практически невозможно, нужны бригады уборщиков, чтобы отмыть всё это. И это только начало его деятельности, первые шаги! Интересно, власти города в курсе? Такому кандидату наплевать на город Тюмень, на его нужды и проблемы!», — такое разгневанное письмо поступило в редакцию NashGorod.ru от жительницы города.
В дополнение она прислала фотографии тех самых листовок и надписей.
Как пояснили в пресс-службе администрации города, для размещения печатных материалов в рамках предвыборной агитации на всей территории города определены специально отведенные места — более 260 щитов и установок. Тем не менее, на остановочных комплексах, фасадах домов, ограждениях строительных площадок и в других местах ежедневно появляются сотни расклеенных агиток. Следствием такой активности членов предвыборных штабов стало увеличение количества жалоб тюменцев в управы административных округов.
Начальник санитарного отдела имущественных комплексов управы Восточного административного округа Ольга Офицерова рассказала, что в период предвыборной кампании жалобы жителей на некорректную расклейку агиток поступают из всех районов округа. Особенно страдают оттого, что уклеены строительные заборы, фасады зданий, тепловая магистраль, остановки и другое имущество, жители микрорайонов МЖК и Тюменского.
«Такие действия вызывают отрицательные эмоции у собственников испорченного имущества, у избирателей и жителей, — сказала она. — По правилам благоустройства города Тюмени расклейка объявлений, плакатов, афиш в неустановленных местах запрещена. По фактам этих нарушений составляются административные протоколы. Бороться с рекламными объявлениями на фасадах зданий вынуждены сами собственники, а если это жилой дом — то его жители. Расклейку, конечно, собственник уберет, но обрывки бумаги еще долгое время будут портить вид недавно отреставрированного фасада или теплосети. Мы сейчас обращаемся в первую очередь к собственникам организаций, пострадавших от расклейщиков, и просим их устранить замечания. Им приходится тратить собственные деньги на то, чтобы убрать несанкционированные листовки и объявления. Обращаемся с просьбой к жителям: если вы стали свидетелями расклейки листовок, незамедлительно позвоните квартальным. Их телефоны есть в каждом подъезде дома».