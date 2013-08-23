Скоро выборы. Полгорода в листовках

«Такие действия вызывают отрицательные эмоции у собственников испорченного имущества, у избирателей и жителей, — сказала она. — По правилам благоустройства города Тюмени расклейка объявлений, плакатов, афиш в неустановленных местах запрещена. По фактам этих нарушений составляются административные протоколы. Бороться с рекламными объявлениями на фасадах зданий вынуждены сами собственники, а если это жилой дом — то его жители. Расклейку, конечно, собственник уберет, но обрывки бумаги еще долгое время будут портить вид недавно отреставрированного фасада или теплосети. Мы сейчас обращаемся в первую очередь к собственникам организаций, пострадавших от расклейщиков, и просим их устранить замечания. Им приходится тратить собственные деньги на то, чтобы убрать несанкционированные листовки и объявления. Обращаемся с просьбой к жителям: если вы стали свидетелями расклейки листовок, незамедлительно позвоните квартальным. Их телефоны есть в каждом подъезде дома».