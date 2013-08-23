Районный депутат избил собутыльника

По данным следствия, 2 августа 2013 года в вечернее время между находящимися в состоянии алкогольного опьянения потерпевшим и депутатом произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес руками последнему множественные удары по голове, отчего тот упал на землю. Затем обвиняемый схватил лежащего мужчину за одежду и несколько раз ударил его о землю затылочной и теменной частью головы.
Несколько дней потерпевший чувствовал себя плохо, родители вызвали скорую помощь. 4 августа 2013 года мужчина в тяжелом состоянии с диагнозом черепно-мозговая травма, острая субдуральная гематома правой гемисферы, субарахноидальное кровоизлияние, отёк и дислокация головного мозга был доставлен в областную клиническую больницу № 2 города Тюмени, где 18 августа несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался.
По ходатайству следствия, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием выполняется весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Михаил Богинский вынес в отношении депутата муниципального образования поселка Андреевский Тюменского района постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.