На северной трассе за день погибли 9 человек

По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу, водитель второй машины пытался уйти от столкновения на правую обочину, но избежать удара ему не удалось. В Suzuki сотрудники ГИБДД обнаружили три сгоревших человеческих тела, в Opel — одно. Еще одного человека выбросило из автомобиля, он также погиб. Из всех участников ДТП в живых остался один человек, это 30-летний житель Тюмени, Opel Meriva принадлежит его родному брату. Пострадавший мужчина доставлен в больницу, медики борются за его жизнь. Личность погибших в ДТП устанавливается.