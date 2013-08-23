На северной трассе за день погибли 9 человек

Подъехав ближе, она насчитала на месте ДТП 12 единиц техники: две реанимации, скорую, одну машину МЧС и остальные — наряды ГИБДД. «Движение перекрыто в обе стороны, водители едут по полю на страх и риск, так как в пыли ничего не видно», — рассказала Александра.
В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили подробности случившегося: авария на 54 километре федеральной автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск унесла жизни четверых, еще пятеро получили ранения.
Это случилось около 19 часов. Автомобиль BMW X-5, следующий на большой скорости из Тобольска в сторону Тюмени, въехал в попутный автомобиль ВАЗ-2112, после чего, иномарку вынесло на встречную полосу. Там она задела по касательной «ГАЗель» и лоб в лоб столкнулась с ВАЗ-2110. «Десятка» отлетела на обочину, а BMW перевернулся посередине проезжей части и загорелся. Водители «ГАЗели» и «двенадцатой» вытащили из иномарки двух молодых людей и двух девушек. Машина сгорела полностью.
Водитель и трое пассажиров «десятки» погибли. По предварительным данным, это тюменская семья: отец, мать, их 16-летний сын и его дядя. В живых остался единственный из всей семьи, 10-летний мальчик, он получил перелом бедра и черепно-мозговую травму.
По предварительным данным, 25-летний водитель BMW, житель Тобольска, находился в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, также как и 25-летний пассажир. Они оба получили незначительные повреждения. Двух 19-летних пассажирок BMW скорая помощь доставила в больницу.
На счету водителя BMW 61 нарушение правил дорожного движения с 2006 года. В 2011 году его задерживали пьяным за рулем, он лишался водительского удостоверения на 18 месяцев, получил права в конце апреля этого года, после этого 8 раз нарушил дорожный кодекс: 4 раза превышал скорость, в том числе, свыше, чем на 60 км/ч.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 5 УК РФ, водитель BMW арестован в соответствии со ст. 91 УПК РФ.
Но на этом трагедии в тот день не закончились. Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области выясняют обстоятельства жуткой дорожной аварии на 62 километре федеральной автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, в которой погибли 5 человек и один получил травмы.
Об этом ДТП сообщил в скорую помощь кто-то из проезжающих водителей в четыре часа утра 23 августа. Прибыв на место случившегося, сотрудники ГИБДД обнаружили в правом кювете в направлении Тобольска два сгоревших автомобиля. Марку одного из них удалось установить, это Opel Meriva из Тюмени. Второй автомобиль, предположительно, Suzuki, об этом свидетельствует маркировка на глушителе его останков.
По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу, водитель второй машины пытался уйти от столкновения на правую обочину, но избежать удара ему не удалось. В Suzuki сотрудники ГИБДД обнаружили три сгоревших человеческих тела, в Opel — одно. Еще одного человека выбросило из автомобиля, он также погиб. Из всех участников ДТП в живых остался один человек, это 30-летний житель Тюмени, Opel Meriva принадлежит его родному брату. Пострадавший мужчина доставлен в больницу, медики борются за его жизнь. Личность погибших в ДТП устанавливается.
«Дорога в месте столкновения прямая и ровная, нанесена разметка. Имеется небольшой подъем в сторону города Тюмени. На месте ДТП работают наряды ДПС. Помех для движения на данном участке трассы нет», — отмечают в пресс-службе ГИБДД.
В связи с осложнившейся дорожной обстановкой подняты дополнительные силы ГИБДД. На 54 и 63 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск выставлены наряды ДПС ГИБДД Тюменского района, также на территории Тюменского участка трассы будут нести службу два наряда специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области днем и ночью.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области и пользователя NashGorod.ru legenda82