Куда сходить в Тюмени в выходные: 23 — 25 августа

20 лучших фоторабот конкурса «Тюмень — город счастья» можно будет увидеть 24 августа на Тюменском Арбате «Содружество». Кроме выставки, Арбат снова приглашает тюменцев на «Минуту славы». Каждый посетитель может поразить зрителей своими талантами в любом из направлений искусства. Также на празднике вы сможете сделать причёску за 5 минут — над волосами будут колдовать парикмахеры экспресс-прически «Косички», полежать на лежаке под теплым солнышком, нарисовать свое счастье и пожать руку черепашке-ниндзя XXI века.