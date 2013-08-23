Куда сходить в Тюмени в выходные: 23 — 25 августа

Фестиваль
Фестиваль вкусной и полезной жизни «Три кита», который объединит любителей творчества и приверженцев здорового образа жизни, состоится в Тюмени с 24 по 25 августа. Местом праздника станет лагерь «Юный Геолог» в 28 км от Тюмени. «Три кита» — это полезные мастер-классы, творчество в танцах, театре, фотографии, вокале, декоративно-прикладном искусстве, лесной танцпол, игры на свежем воздухе и многое другое. Стоимость билетов — 1–2 тысячи рублей.
Народное гуляние «Августовские Спасы» пройдет в Ялуторовске 24 августа с 14 до 18 часов. В программе — выставка-ярмарка, угощения, игрища, развлечения Ялуторовского острога.
Концерт
Основатель и бессменный лидер группы «Психея» Дмитрий Порубов «Фео» выступит с акустическим концертов в клубе Rocketa (Мурманская, 35) 23 августа в 19 часов. Стоимость билета — от 300 рублей.
Творческий вечер Сергея Дьяконова-Дьяченко пройдет в Тюменском драматическом театре 24 августа, начало в 18 часов.
24 августа в ТРЦ «Па-На-Ма» в рамках городского культурного проекта «День музыки» состоится концерт коллектива «Дежавю». Участники группы — музыканты-виртуозы, которые постоянно совершенствуют свое мастерство, ищут новые идеи и находят вдохновение в самых разных музыкальных жанрах — джазе, босса-нове, аргентинском танго и даже французском шансоне. «Дежавю» на этот раз выступит в составе трио: гитара, контрабас и аккордеон. Начало в 18 часов.
Провести летний вечер на крыше под звуки рэгги тюменцы могут в пространстве «Наша крыша» (Ямская, 122) 24 августа в 19 часов. Здесь выступит Фёдор Ларюшкин — человек-солнце и человек-оркестр одновременно. Его светлые искренние песни остаются в сердце с первого раза. Кроме классического звучания Фёдору под силу в одиночку заменить целую группу. Он отлично бит-боксит, импровизирует, использует речитативы, с помощью хитрых процессоров и электрогитары создает ритм и бас-партию. Стоимость билетов -200 рублей.
Провести вечер с хорошей музыкой приглашают организаторы фестиваля Damage Ink, который пройдет в клубе «Байконур» (Ленина, 4) 24 августа. Начало в 18 часов. Выступают «Центр тяжести», Infinitum, Keep noise, Maryguns.
Автомобили
Компания «Адонис-Авто», официальный дилер Mercedes-Benz, приглашает провести weekend вместе! Только 24 и 25 августа с 11:00 до 21:00 на площади 400-летия Тюмени — тест-драйв автомобилей Mercedes-Benz А-Класса. Участников мероприятия ждет праздничная программа: ди-джей, детские аниматоры и подарки.
В субботу, 24 августа, в салоне «Тюмень-АВТОВАЗ» состоится презентация нового автомобиля Lada Kalina 2. Новинку 2013 года покажут в 12 часов в дилерском центре на улице Чекистов, 31. Автомобиль уже доступен для тест-драйва.
24–25 августа в автосалоне Jeep (ул. Республики, 274) пройдут Дни открытых дверей, посвященные выпуску обновленной модели — Jeep Compass. Праздничная программа начнется 24 августа в 13–00. Именно в воскресенье будет организована развернутая презентация новой модели, тест-драйв, фотосессия и фуршет.
Спорт
Открытый чемпионат Тюменской области по летнему биатлону среди мужчин на приз губернатора пройдет в центре «Жемчужина Сибири» 25, начало в 16 часов. В программе соревнований — спринт. Для зрителей предусмотрен трансфер от ТЦ «Рентал» до стадиона «Жемчужина Сибири». Автобусы будут отправляться 25 августа с 13.30 до 14.30. Проезд в автобусах бесплатный. Вход на соревнования — свободный.
В рамках «Фестиваля здоровья» в Тюмени проходят соревнования с различными элементами сложности, показательные выступления спортсменов, открытые тренировки и т.д. 24 августа они состоятся на аллее у Выставочного зала на Севастопольской. Начало в 11 часов.
25 августа в 12 часов все поклонники AngryBirds приглашены в гольф-клуб CITYGOLF: турнир под руководством опытного мастера научит детей не только преодолевать препятствия, но и тренировать выдержку и упорство.
25 августа в Гилевской роще пройдет гонка кросс-кантри на призы компании «Велоцентр». Начало регистрации в 11 часов. Кстати, призовой фонд победителю составляет 500 тысяч рублей. Подробнее — по телефону: 8-913-970-38-77.
Разное
журналы и газеты, ненужные книги, учебники, черновики и другой бумажный мусор
будут принимать 24 августа в парке 65-летия Победы по улице Щербакова с 12 до 15 часов и в микрорайоне Европейском (около дома по адресу Эрвье, 30/1) с 14 до 15 часов. В парке можно будет также сдать на безопасное хранение использованные батарейки.
24, 25 августа с 13 часов на первом этаже ТРЦ «Солнечный» тюменцы смогут получить бесплатный шарж. У посетителей торгового центра будет возможность получить не только оригинальную авторскую работу, но и положительные эмоции от созерцания творческого процесса.
20 лучших фоторабот конкурса «Тюмень — город счастья» можно будет увидеть 24 августа на Тюменском Арбате «Содружество». Кроме выставки, Арбат снова приглашает тюменцев на «Минуту славы». Каждый посетитель может поразить зрителей своими талантами в любом из направлений искусства. Также на празднике вы сможете сделать причёску за 5 минут — над волосами будут колдовать парикмахеры экспресс-прически «Косички», полежать на лежаке под теплым солнышком, нарисовать свое счастье и пожать руку черепашке-ниндзя XXI века.
Всех желающих прыгнуть с моста на веревке ждут 25 августа с 11 до 20 часов под мостом по улице Профсоюзной. «Мы очень внимательно относимся к вашей безопасности и используем только сертифицированное оборудование. Все системы дублируются», — пишут организаторы. Первый прыжок — 500 рублей, следующие — 400 рублей. С собой нужно принести паспорт, роуп-джамперу должно быть больше 18 лет. Подробности — http://vk.com/event47653616.