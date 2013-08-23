Этой ночью на тобольской трассе проверят каждого

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, всех водителей, следующих по автодороге на территории Тюменского муниципального района, проверят на предмет совершения административных правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения. В первую очередь будут выявлять водителей в состоянии опьянения, лишенных права управления транспортом и не имеющих такового, но севших за руль автомобиля.