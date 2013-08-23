Этой ночью на тобольской трассе проверят каждого

«Сплошные» проверки на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск проведут сегодня с часу ночи до семи часов утра сотрудники ГИБДД, чтобы прекратить здесь всплеск аварийности.
Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, всех водителей, следующих по автодороге на территории Тюменского муниципального района, проверят на предмет совершения административных правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения. В первую очередь будут выявлять водителей в состоянии опьянения, лишенных права управления транспортом и не имеющих такового, но севших за руль автомобиля.
В мероприятии будут задействованы 7 автопатрулей ДПС, в составе 20 сотрудников ГИБДД. Цель «сплошных» проверок — профилактика аварийности.
ГИБДД предупреждает водителей о предстоящем мероприятии, призывает всех участников движения к законопослушности на дорогах и желает всем счастливого пути.