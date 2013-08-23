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Этой ночью на тобольской трассе проверят каждого

23 августа 2013, 16:47
«Сплошные» проверки на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск проведут сегодня с часу ночи до семи часов утра сотрудники ГИБДД, чтобы прекратить здесь всплеск аварийности.
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Тюмень

«Сплошные» проверки на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск проведут сегодня с часу ночи до семи часов утра сотрудники ГИБДД, чтобы прекратить здесь всплеск аварийности.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, всех водителей, следующих по автодороге на территории Тюменского муниципального района, проверят на предмет совершения административных правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения. В первую очередь будут выявлять водителей в состоянии опьянения, лишенных права управления транспортом и не имеющих такового, но севших за руль автомобиля.

В мероприятии будут задействованы 7 автопатрулей ДПС, в составе 20 сотрудников ГИБДД. Цель «сплошных» проверок — профилактика аварийности.

ГИБДД предупреждает водителей о предстоящем мероприятии, призывает всех участников движения к законопослушности на дорогах и желает всем счастливого пути.

#Новости#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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