Две женщины попали под колеса автомобилей

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области пояснили, что до происшествия на Московском тракте пострадала от колес автомобиля Toyota еще одна женщина в районе улицы Червишевский тракт. У нее серьезная травма головы. Дежурная группа уже следует с первой трагической точки на Московский тракт, сообщили в ГИБДД, подробности будут позже.