nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Две женщины попали под колеса автомобилей

23 августа 2013, 12:20
Сегодня в Тюмени у поликлиники № 5 на пешеходном переходе сбили женщину. Другая женщина пострадала при переходе улицы в районе Червишевского тракта.

Трагедия произошла в первой половине дня 23 августа на глазах у очевидцев. Как рассказал тюменец Александр, автомобиль не уступил дорогу женщине, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

По сообщению очевидцев, врачи из поликлиники № 5 никаких мер первой помощи не оказали, пострадавшая лежала на дороге до прибытия скорой, которая приехала очень быстро. Женщину увезли.

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области пояснили, что до происшествия на Московском тракте пострадала от колес автомобиля Toyota еще одна женщина в районе улицы Червишевский тракт. У нее серьезная травма головы. Дежурная группа уже следует с первой трагической точки на Московский тракт, сообщили в ГИБДД, подробности будут позже.

#Новости#Жертвы ДТП#УГИБДД по Тюменской области#Транспорт#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25