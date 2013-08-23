Две женщины попали под колеса автомобилей

Трагедия произошла в первой половине дня 23 августа на глазах у очевидцев. Как рассказал тюменец Александр, автомобиль не уступил дорогу женщине, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
По сообщению очевидцев, врачи из поликлиники № 5 никаких мер первой помощи не оказали, пострадавшая лежала на дороге до прибытия скорой, которая приехала очень быстро. Женщину увезли.
В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области пояснили, что до происшествия на Московском тракте пострадала от колес автомобиля Toyota еще одна женщина в районе улицы Червишевский тракт. У нее серьезная травма головы. Дежурная группа уже следует с первой трагической точки на Московский тракт, сообщили в ГИБДД, подробности будут позже.