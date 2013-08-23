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Автобусы № 10 и 54 объезжают ремонтируемый участок

23 августа 2013, 14:15
В Тюмени в связи с ремонтом объездной дороги в районе путепровода на улице Ямской, временно меняются схемы маршрутов № 10 и 54.
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Тюмень

В Тюмени в связи с ремонтом объездной дороги в районе путепровода на улице Ямской, временно меняются схемы маршрутов № 10 и 54.

Пока 54-й, при движении в сторону остановки «Рощинское кольцо», поворачивают с улицы Ямской на улицу Аккумуляторную, затем следуют по улице Барнаульской и Институтской. В обратном направлении — по тем же улицам с выездом на Ямскую.

Автобусы маршрута № 10 на время ремонтных работ движутся в прямом и обратном направлении по улице Ямской, минуя отрезок маршрута по улицам Барнаульской и Институтской, сообщают в пресс-службе «Тюменьгортранса». Ходить по временной схеме автобусы будут до окончания работ.

Добавим, что по информации ГИБДД, ремонт продлится до 30 августа. Производство работ осуществляет ОАО «ТОДЭП» ТДРУ.

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