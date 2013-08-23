Автобусы № 10 и 54 объезжают ремонтируемый участок

Пока 54-й, при движении в сторону остановки «Рощинское кольцо», поворачивают с улицы Ямской на улицу Аккумуляторную, затем следуют по улице Барнаульской и Институтской. В обратном направлении — по тем же улицам с выездом на Ямскую.