Восточная часть Тюмени останется без воды

Как сообщает «Тюмень Водоканал», отключение с 22.00 часов 26 августа до 05.00 часов 28 августа коснется квадрата улиц: Монтажников-30 лет Победы-Широтная-Народная, а также снижены параметры давления в водопроводной сети, в связи с чем возможны перебои в водоснабжении до полного отсутствия в районе улиц: 50 лет ВЛКСМ-Мельникайте-Монтажников-Федюнинского-Николая Чаплина-Молодежная. Со списком домов, попадающих в район отключения можно ознакомиться на сайте тюменского водоканала.
«Предприятия выполнят целый комплекс работ, планируется одновременно заменить и отремонтировать сразу 8 единиц запорно-регулирующей арматуры на магистральных водоводах, питающих микрорайоны чистой питьевой водой, в том числе заменить затвор диаметром 1000 мм, под мостом по улице Пермякова. На все время производства работ, тюменский водоканал будет переведен на усиленный режим работы, а на линию будет выведено максимальное количество бригад цеха транспортировки воды.
«В период отключения мы максимально увеличим подачу воды с водоочистных сооружений, тем не менее, в районе улиц: 50 лет ВЛКСМ-Мельникайте-Монтажников-Федюнинского-Николая Чаплина-Молодежная возможны перебои с водой, поэтому мы рекомендуем жителям данного района также произвести своевременный запас воды, — поясняет руководитель центральной диспетчерской службы компании „Тюмень Водоканал“ Евгений Незамаев, — давление воды на верхних этажах в этом районе будет зависеть от многих факторов, в том числе от общего потребления воды в других частях города, а также от работы водоповысительных насосов в самих домах, находящихся в ведении управляющих компаний».
Напомним, что плановые остановки водопровода проводятся в Тюмени с 2010 года, такой подход к ремонту и замене запорно-регулирующей арматуры позволяет заменить максимально возможное количество единиц за одно отключение, не прибегая к повторным отключениям данного района для замены каждой из этих единиц запорной арматуры. Две плановые остановки в этом году в районах: Московский тракт-Парковая-Магнитогорская; Интернациональная-К.Маркса — Восстания — Федерации — уже состоялись.