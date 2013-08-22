Восточная часть Тюмени останется без воды

«В период отключения мы максимально увеличим подачу воды с водоочистных сооружений, тем не менее, в районе улиц: 50 лет ВЛКСМ-Мельникайте-Монтажников-Федюнинского-Николая Чаплина-Молодежная возможны перебои с водой, поэтому мы рекомендуем жителям данного района также произвести своевременный запас воды, — поясняет руководитель центральной диспетчерской службы компании „Тюмень Водоканал“ Евгений Незамаев, — давление воды на верхних этажах в этом районе будет зависеть от многих факторов, в том числе от общего потребления воды в других частях города, а также от работы водоповысительных насосов в самих домах, находящихся в ведении управляющих компаний».