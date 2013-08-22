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В ТРЦ «Солнечный» нарисуют бесплатные шаржи

22 августа 2013, 13:44
В ближайшие дни, 23, 24, 25 августа, на первом этаже ТРЦ «Солнечный» тюменцы смогут получить бесплатный шарж.
Сюжет
Тюмень

У посетителей торгового центра будет возможность получить не только оригинальную авторскую работу, но и положительные эмоции от созерцания творческого процесса. Ведь шаржи заставляют людей улыбаться, заряжают позитивом и добром, их главная цель — порадовать и рассмешить. А также они выражают творческое видение шаржиста, которое не должно быть оскорбительным или обидным. Шаржист раскрывает тайные черты характера человека, мысли и желания. Картина станет эффективным средством от хандры и плохого настроения, а также замечательным украшением любого интерьера.

ТРЦ «Солнечный» делает такой необычный подарок посетителям, потому что хочет порадовать их и сделать счастливее.

Время проведения: 23 августа — с 17.00, 24 августа и 25 августа — с 13.00.

#Новости#Тюмень#ТРЦ Солнечный#Таня#Культура
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