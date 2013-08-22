В ТРЦ «Солнечный» нарисуют бесплатные шаржи

У посетителей торгового центра будет возможность получить не только оригинальную авторскую работу, но и положительные эмоции от созерцания творческого процесса. Ведь шаржи заставляют людей улыбаться, заряжают позитивом и добром, их главная цель — порадовать и рассмешить. А также они выражают творческое видение шаржиста, которое не должно быть оскорбительным или обидным. Шаржист раскрывает тайные черты характера человека, мысли и желания. Картина станет эффективным средством от хандры и плохого настроения, а также замечательным украшением любого интерьера.