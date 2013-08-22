У «Киномакса» столкнулись Daewoo и Infiniti, погибли двое

В результате сильного удара, от которого Daewoo превратился в груду металла, погибли водитель и пассажир этого автомобиля, обоим было по 24 года. Еще один пассажир, 21-го года, получил ушибы и травму головы. У водителя Infiniti перелом стопы, рваная рана лба и сотрясение головного мозга. Предварительно, он был трезв.