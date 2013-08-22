У «Киномакса» столкнулись Daewoo и Infiniti, погибли двое

По предварительным данным, 36-летний водитель Infiniti, зарегистрированный в Нижневартовске, в настоящее время проживающий в Тюмени, выехал на встречную полосу, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
В результате сильного удара, от которого Daewoo превратился в груду металла, погибли водитель и пассажир этого автомобиля, обоим было по 24 года. Еще один пассажир, 21-го года, получил ушибы и травму головы. У водителя Infiniti перелом стопы, рваная рана лба и сотрясение головного мозга. Предварительно, он был трезв.
По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водитель Infiniti с 2007 года имеет 42 административных взыскания за нарушение правил дорожного движения, из них 2 в этом году. В 2009 году лишался права управления транспортом за выезд на встречную полосу. Основная масса штрафов за незаконную тонировку и незарегистрированный в установленном порядке транспорт.