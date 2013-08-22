Тюменцы обыграли «Октан» со счетом 4:0

В печали от того, что тюменцы во втором тайме смогли еще один раз поразить их ворота. Данил Кленкин подал угловой под ногу Владимиру Кулешову. Володя не промахнулся, и на табло загорелась уже привычная для всех надпись «ГОЛ». Стоит сказать о том, что большую половину второго тайма тюменцы играли вдесятером. Вышедший на поле Сергей Шумейко успел в матче показать себя не только как хороший футболист, но и как неплохой айкидока, который может ногами прыгнуть на соперника. За такой «нефутбольный» прием он получил красную карточку. Впрочем, она ничего не изменила.