Тюменцы обыграли «Октан» со счетом 4:0

Первая попытка забить гол у тюменцев появилась на одиннадцатой минуте. Марат Шайморданов без стука зашел в чужую штрафную и был отправлен отдыхать на газон одним из своих соперников. На этом хозяева и заработали пенальти. Шанс забить получил Андрей Павленко. Одиннадцатиметровый он, к сожалению, не реализовал. Но удача в этот вечер была явно на стороне хозяев. Пунктуальный арбитр встречи заметил, что пермский вратарь — Максим Шумайлов — очень нервничал в воротах и при ударе рано выбежал вперед. За такую ошибку он разрешил «пендаль» перебить. Михаил Канаев был точен и открыл счет матча на двенадцатой минуте.
Черно-белые «обкатывали» гостей, как могли. Ладо обыгрывал защитников своим фирменным финтом «в очко», быстрые пасы заставляли бегать гостей от ворот до ворот. Спустя восемнадцать минут от первой голевой атаки Никита Лапин навесил на дальнюю штангу, и Марат Шайморданов забил красивый гол, отправив мяч в ближнюю «девятку». Отыгрался, видимо, за тот толчок в начале матча.
После этого шедевра тренер тюменской команды сделал три непонятные замены. Ход матча они, в принципе, не сильно изменили. Но под занавес первого тайма в обновленном составе тюменские футболисты организовали еще одну голевую атаку. Евгений Песегов забросил мяч в штрафную наших соперников, а Михаил Пименов с радостью его подобрал и скинул на Владислава Аксютенко, который четко отправил мяч в левый угол.
Тринадцатый сектор (сектор заядлых болельщиков), который обычно поддерживает родную команду криками под звуки барабана, вчера был не в духе. В первом тайме их перекрикивали два фаната пермяков. Они, кстати, игрой своей команды были не очень рады и покинули стадион в печали.
В печали от того, что тюменцы во втором тайме смогли еще один раз поразить их ворота. Данил Кленкин подал угловой под ногу Владимиру Кулешову. Володя не промахнулся, и на табло загорелась уже привычная для всех надпись «ГОЛ». Стоит сказать о том, что большую половину второго тайма тюменцы играли вдесятером. Вышедший на поле Сергей Шумейко успел в матче показать себя не только как хороший футболист, но и как неплохой айкидока, который может ногами прыгнуть на соперника. За такой «нефутбольный» прием он получил красную карточку. Впрочем, она ничего не изменила.
4:0 — итоговый счет матча. Четыре ярких и запоминающихся гола тюменских бомбардиров, делящиеся на превосходную игру вратаря нашего клуба — Федора Бурдыкина — в результате дают сухую победу!
Добавим, что стадион «Геолог» ждет болельщиков 31 августа: в этот день тюменские футболисты сыграют с красноярским «Енисеем» за путевку в 1/16 Кубка России. Начало матча в 18.00.
Антон Сакерин
Фото АСН «Тюменская арена»