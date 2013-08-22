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Туристам и велосипедистам скидки до 50%

22 августа 2013, 10:40
Никаких сказок, только чистая правда: в магазинах «Манарага» полным ходом идёт сезонная распродажа товаров для спорта и активного отдыха со скидками до 50%!
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Тюмень

Никаких сказок, только чистая правда: в магазинах «Манарага» полным ходом идёт сезонная распродажа товаров для спорта и активного отдыха со скидками до 50%!

Выбирайте то, что нужно именно вам, из множества специальных предложений:

— туристам: только 23, 24 и 25 августа скидка 40% на весь ассортимент снаряжения для туризма и кемпинга брендов RockLand и GreenLand;

— велосипедистам: скидки до 40% на велосипеды (Drag, Specialized, Trek, Verde bmx, Schwinn, Cube, Giant, Univega, Scott), велоаксессуары, велообувь и велоодежду;

— студентам и школьникам: на рюкзаки объемом до 30 литров скидка 15%, на сумки до 30 литров — 20%;

— еще туристам: на все рюкзаки «Манарага» скидка 20%;

— туристам-водникам: байдарки и одежда для сплавов со скидками до 30%;

— для женщин: одежда Lole для активного отдыха, для фитнеса, йоги и пилатеса со скидками до 40%;

— пиратам: парусный катамаран «Ветер» в полной комплектации со скидкой 55%;

— пенсионерам и людям с ограниченными возможностями: постоянная скидка 15% на весь ассортимент, в т.ч. на палки для скандинавской ходьбы;

— любителям новых технологичных разработок: обувь «Пять пальцев» — Vibram Five Fingers со скидками 40–50%;

— человечеству: разнообразная одежда и обувь со скидками до 50%.

Предоставляются дополнительные скидки:

— скидка по дисконтной карте «Манарага»: дисконтная карта 5% — 1%, дисконтная карта 7% — 2%, дисконтные карты 10% и 15% — 3%.

Тюменцев ждут в магазинах «Манарага»:

— Московский тракт, 117, корп.1/1, (3452) 62-51-36 (весь ассортимент)

— ул. Герцена, 84, (3452) 34-21-78 (велосипеды)

www.manaraga.ru

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