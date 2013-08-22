Туристам и велосипедистам скидки до 50%

Никаких сказок, только чистая правда: в магазинах «Манарага» полным ходом идёт сезонная распродажа товаров для спорта и активного отдыха со скидками до 50%!
Выбирайте то, что нужно именно вам, из множества специальных предложений:
— туристам: только 23, 24 и 25 августа скидка 40% на весь ассортимент снаряжения для туризма и кемпинга брендов RockLand и GreenLand;
— велосипедистам: скидки до 40% на велосипеды (Drag, Specialized, Trek, Verde bmx, Schwinn, Cube, Giant, Univega, Scott), велоаксессуары, велообувь и велоодежду;
— студентам и школьникам: на рюкзаки объемом до 30 литров скидка 15%, на сумки до 30 литров — 20%;
— еще туристам: на все рюкзаки «Манарага» скидка 20%;
— туристам-водникам: байдарки и одежда для сплавов со скидками до 30%;
— для женщин: одежда Lole для активного отдыха, для фитнеса, йоги и пилатеса со скидками до 40%;
— пиратам: парусный катамаран «Ветер» в полной комплектации со скидкой 55%;
— пенсионерам и людям с ограниченными возможностями: постоянная скидка 15% на весь ассортимент, в т.ч. на палки для скандинавской ходьбы;
— любителям новых технологичных разработок: обувь «Пять пальцев» — Vibram Five Fingers со скидками 40–50%;
— человечеству: разнообразная одежда и обувь со скидками до 50%.
Предоставляются дополнительные скидки:
— скидка по дисконтной карте «Манарага»: дисконтная карта 5% — 1%, дисконтная карта 7% — 2%, дисконтные карты 10% и 15% — 3%.
Тюменцев ждут в магазинах «Манарага»:
— Московский тракт, 117, корп.1/1, (3452) 62-51-36 (весь ассортимент)
— ул. Герцена, 84, (3452) 34-21-78 (велосипеды)
www.manaraga.ru