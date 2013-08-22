ТРЦ «Фаворит» приглашает в школу юных поварят

В детской кулинарной школе юных поварят в роли учителей выступают доброжелательные повара, с которыми можно не только приготовить что-нибудь вкусненькое, но и отлично повеселиться в компании таких же юных дарований. Уроки для детей проходят в познавательной и игровой форме. С самого раннего возраста ребята научатся разбираться в том, что на самом деле полезно и вкусно.