ТРЦ «Фаворит» приглашает в школу юных поварят

В детской кулинарной школе юных поварят в роли учителей выступают доброжелательные повара, с которыми можно не только приготовить что-нибудь вкусненькое, но и отлично повеселиться в компании таких же юных дарований. Уроки для детей проходят в познавательной и игровой форме. С самого раннего возраста ребята научатся разбираться в том, что на самом деле полезно и вкусно.
Для участия в занятиях кулинарной школы детям предоставляется поварская форма, а также все необходимое оборудование, посуда и продукты для приготовления блюд. А собственноручно приготовленными блюдами можно насладиться самим или поделиться с родителями, если им что-нибудь останется!
Школа юных поварят — действительно уникальный проект, в котором дети под руководством опытного шеф-повара и педагога учатся готовить. Кулинарная школа — это не только прекрасный способ проведения детского досуга, но и дополнительная возможность развивать мелкую моторику у ребят.
Набираются группы на субботу и воскресенье, 24 и 25 августа. Начало занятий в школе юных поварят — в 10.30 и в 11.30. Запись по телефону 383–505 и в в группе «Malloko» ВКонтакте.